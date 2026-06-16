外国証券 先物取引高情報まとめ（6月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11439( 9895)
12月限 161( 11)
TOPIX先物 9月限 13308( 12748)
日経225ミニ 7月限 12595( 11095)
8月限 3060( 60)
9月限 179652( 179652)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8822( 7526)
12月限 27( 27)
TOPIX先物 9月限 15566( 15466)
日経225ミニ 7月限 5286( 5286)
8月限 189( 189)
9月限 116497( 116497)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 666( 450)
TOPIX先物 9月限 2927( 427)
日経225ミニ 7月限 4( 4)
9月限 4169( 4169)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1579( 923)
TOPIX先物 9月限 3828( 2784)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
9月限 6692( 6604)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3838( 2508)
TOPIX先物 9月限 3897( 3555)
日経225ミニ 7月限 106( 106)
8月限 2013( 13)
9月限 7994( 7978)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1583( 1034)
TOPIX先物 9月限 3643( 3643)
日経225ミニ 9月限 8606( 8494)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6689( 6545)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 16356( 15820)
日経225ミニ 7月限 5216( 5216)
9月限 89277( 89277)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1075( 451)
TOPIX先物 9月限 1275( 1275)
日経225ミニ 9月限 1933( 1933)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1086( 490)
12月限 150( 0)
TOPIX先物 9月限 3792( 1783)
日経225ミニ 7月限 1500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 259( 249)
TOPIX先物 9月限 875( 875)
日経225ミニ 7月限 35( 35)
8月限 17( 17)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11439( 9895)
12月限 161( 11)
TOPIX先物 9月限 13308( 12748)
日経225ミニ 7月限 12595( 11095)
8月限 3060( 60)
9月限 179652( 179652)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8822( 7526)
12月限 27( 27)
TOPIX先物 9月限 15566( 15466)
日経225ミニ 7月限 5286( 5286)
8月限 189( 189)
9月限 116497( 116497)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 666( 450)
TOPIX先物 9月限 2927( 427)
日経225ミニ 7月限 4( 4)
9月限 4169( 4169)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1579( 923)
TOPIX先物 9月限 3828( 2784)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
9月限 6692( 6604)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3838( 2508)
TOPIX先物 9月限 3897( 3555)
日経225ミニ 7月限 106( 106)
8月限 2013( 13)
9月限 7994( 7978)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1583( 1034)
TOPIX先物 9月限 3643( 3643)
日経225ミニ 9月限 8606( 8494)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6689( 6545)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 16356( 15820)
日経225ミニ 7月限 5216( 5216)
9月限 89277( 89277)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1075( 451)
TOPIX先物 9月限 1275( 1275)
日経225ミニ 9月限 1933( 1933)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1086( 490)
12月限 150( 0)
TOPIX先物 9月限 3792( 1783)
日経225ミニ 7月限 1500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 259( 249)
TOPIX先物 9月限 875( 875)
日経225ミニ 7月限 35( 35)
8月限 17( 17)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース