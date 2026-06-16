　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 11439(　　9895)
　　　　　 　 　12月限　　　　 161(　　　11)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 13308(　 12748)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 12595(　 11095)
　　　　　 　 　 8月限　　　　3060(　　　60)
　　　　　 　 　 9月限　　　179652(　179652)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8822(　　7526)
　　　　　 　 　12月限　　　　　27(　　　27)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 15566(　 15466)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5286(　　5286)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 189(　　 189)
　　　　　 　 　 9月限　　　116497(　116497)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 666(　　 450)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2927(　　 427)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4169(　　4169)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1579(　　 923)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3828(　　2784)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6692(　　6604)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3838(　　2508)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3897(　　3555)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 106(　　 106)
　　　　　 　 　 8月限　　　　2013(　　　13)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7994(　　7978)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1583(　　1034)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3643(　　3643)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8606(　　8494)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6689(　　6545)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 16356(　 15820)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5216(　　5216)
　　　　　 　 　 9月限　　　 89277(　 89277)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1075(　　 451)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1275(　　1275)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1933(　　1933)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1086(　　 490)
　　　　　 　 　12月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3792(　　1783)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　1500(　　　 0)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　10(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 259(　　 249)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 875(　　 875)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　17(　　　17)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース