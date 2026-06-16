サントス所属のブラジル代表FWネイマールの恋人であるブルーナ・ビアンカルジさんがワールドカップで大きな注目を集めている。『THE Sun』が報じた。



モロッコ代表との初戦を前に注目を集めたのが、ブルーナさんのファッションだ。32歳のモデルのブルーナさんはブラジル代表カラーを取り入れた特別なコルセット姿で登場。試合前にはデニムと組み合わせたコーディネートを披露し、自身のSNSでも写真を公開した。



この投稿にはファンから多くの反響が寄せられ、「とても美しい」「お気に入りの女性だ」「輝いている」「ワールドカップの女王」といったコメントが相次いでいる。



