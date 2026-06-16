ネイマールの恋人ブルーナ・ビアンカルジさんが話題に ブラジル代表の衣装姿にファン熱狂
サントス所属のブラジル代表FWネイマールの恋人であるブルーナ・ビアンカルジさんがワールドカップで大きな注目を集めている。『THE Sun』が報じた。
モロッコ代表との初戦を前に注目を集めたのが、ブルーナさんのファッションだ。32歳のモデルのブルーナさんはブラジル代表カラーを取り入れた特別なコルセット姿で登場。試合前にはデニムと組み合わせたコーディネートを披露し、自身のSNSでも写真を公開した。
この投稿にはファンから多くの反響が寄せられ、「とても美しい」「お気に入りの女性だ」「輝いている」「ワールドカップの女王」といったコメントが相次いでいる。
インスタグラムのフォロワー数は1500万人を超えており、たびたび投稿が大きな話題となるブルーナさん。ブラジル国内では以前から「ブラジルに6度目のワールドカップ優勝をもたらす女性」と称されることもあるようだ。
なお、ネイマールは現在も負傷からの回復を続けており、次戦のハイチ代表戦での復帰が期待されている。決勝トーナメントでは日本代表と戦う可能性もあるブラジル代表。スタンドにいるブルーナさんの姿にも要注目だ。