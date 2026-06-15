6月14日、タレントのボビー・オロゴン容疑者が、知人女性に性的暴行を加えた不同意性交の疑いで逮捕されたことが報じられた。突然の逮捕は衝撃を与えたが、ボビーが出演していたバラエティ番組への影響が注視されている。

報道によれば、逮捕容疑は、4月21日に千葉県内の住宅で女性に性的暴行を加えた疑いだとされている。

「女性がボビー容疑者に呼び出されて民家に入ったところ、体を触られるなどの被害に遭ったと伝えられました。防犯カメラなどの捜査から、14日未明にボビー容疑者が海外から羽田空港に帰国したところ、逮捕されたそうです。

ただ、ボビー容疑者は『事実はまったく違います』と否定しているといいます。2020年にも元妻への暴行容疑で逮捕されており、今回で2度めの逮捕となりました」（スポーツ紙記者）

性的暴行の疑いが取りざたされ、波紋を呼んでいる。一方で、Xでは

《鬼レンチャン、ボビーの出てる企画撮影してそうだけど、どうなんだろうか》

《鬼レンチャンとか収録済みあったりするんだろうか、あるなら御蔵入りしてまうのかな》

《鬼レンチャンのシーンカット確定じゃん》

など、バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系、以下『鬼レンチャン』）の動向を懸念する声が見受けられる。

「総合格闘家としても活動したボビー容疑者ですが、『鬼レンチャン』ではその経歴を生かして、リレーや腕相撲などスポーツ系の企画に多く出演していました。今回の逮捕によって、すでに収録していたものもあったのではないかと注視する人もいたのでしょう。

近年、テレビ局はコンプライアンスを重視しており、タレントの不祥事に厳しい姿勢を見せているため、ボビー容疑者が参加した収録があったのであれば、対応に追われる可能性は高いです」（芸能記者）

ボビー容疑者は、バラエティ番組『さんまのSUPERからくりTV』（TBS系）でおかしな言い間違えの日本語を連発し、2000年代に多くのバラエティで引っ張りだこになった。2020年の逮捕以降、テレビ出演が減った時期があったが、『鬼レンチャン』で復活を果たす。

「4月の『第2回腕相撲トーナメント』企画で、ボビーさんは相手に挑発を繰り返したり、動いてはいけないパッドから肘を浮かせるなど、反則スレスレの行為を見せました。

その戦い方に関して、SNSでは《ボビー汚い! 二度とだすな!》と反発する声も多かったのですが、本人はこうした “ヒールキャラ” を全うしている様子でした。

新たなキャラを開拓したことも、『鬼レンチャン』のオファーにつながったのかもしれませんが、2度めの逮捕によって、自ら復帰のチャンスを潰してしまった可能性も高そうです」（同前）

独特の言動で日曜夜のバラエティを盛り上げてきたが、今後の行方は、はたして──。