「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午後２時現在で、アトラエ<6194.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



１０日午後３時ごろに２６年９月期の単独業績予想について、営業利益を１１億円から１３億円（前期比２９．８％減）へ、純利益を７億５６００万円から９億８００万円（同２２．４％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３３円から３４円へ引き上げた。



売上高は８６億円（同１２．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、組織力向上プラットフォーム「Ｗｅｖｏｘ」において、営業利益率の高いＳＭＢＣ Ｗｅｖｏｘ経由の案件受注が想定を上回ったことが全体の収益性を大きく牽引。また、戦略的投資を実行しつつ、効率的な投資により費用を想定よりも抑制できていることも寄与する。



これを受けて、株価は１２日まで３日続伸しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS