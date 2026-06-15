FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。この試合を、サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が解説し、大きな話題に。さらに、本田の“ムチャぶり質問”全てに的確に回答したNHKの小宮山晃義アナウンサー（42）の手腕にも注目が集まっている。

本田は前回22年カタール大会でABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が大きな話題を呼んだ。この日も本田節がさく裂。オランダの身長1メートル93の長身FWハクポに対し「11番がめっちゃうざいんですよ」などと独自の言い回しを連発し、「本田さん」「本田の解説」がXでトレンド入りするなど話題となった。

一方で、そんな本田を支えた小宮山アナの手腕が話題に。本田がオランダ選手について「11番誰ですか？」「身長何センチですか？」と問うと、即座に全ての質問に回答。「本田圭佑解説員から背番号から選手名とか身長とか問われて即対応できてる小宮山さん流石っす」「雪崩のように続く本田圭佑からの質問に対して全て答える満点回答を披露」「本田圭佑解説員の話題が強いけれど、小宮山晃義アナウンサーが本田圭佑解説員のどんな質問にもパッと答えてくれるのが、さすがです」と称賛の声が集まった。

小宮山アナは、実は高校サッカーの名門・暁星出身。小1からサッカーを続け、暁星サッカー部時代は2学年上に元日本代表FWで森保ジャパンでコーチを務める前田遼一氏がいた。

慶大卒業後の06年にNHKに入局し、地方局でサッカーコーナーなどを担当。W杯では18年ロシア大会から実況を担当し、この日初めての日本戦実況となった。

NHK公式サイトでは、「スポーツ中継を中心に経験を積んできました。オリンピック・パラリンピック、サッカーW杯では実況やキャスター業務を担当。野球、陸上、競馬、ウィンタースポーツなど幅広い競技の魅力をお伝えできるように日々取り組んでいます」とスポーツ実況への意気込みを語っていた。