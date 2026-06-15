LA日本総領事館が投稿

大盛り上がりを見せる北中米ワールドカップ（W杯）。1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）にオランダ代表と対戦する。大事な一戦に合わせ、ドジャース・大谷翔平投手や山本由伸投手らがエールを送った。

在ロサンゼルス日本国総領事館は12日（同13日）、公式X（旧ツイッター）を更新。「Let’s Go, SAMURAI BLUE!!」とし、ロサンゼルスで活躍する日本人や日系アメリカ人によるサッカー代表へのエール動画を公開した。

先頭を飾ったのが、ワールドシリーズ連覇を果たした大谷と山本、佐々木朗希投手だった。それぞれ白のホームユニホームを着用し、「頑張れ！SAMURAI BLUE」と声援。拳を握って思いを託した。次にエンゼルスの菊池雄星投手も登場。同じフレーズでエールを送っていた。

スポーツの垣根を越えた感動の光景にファンの心が揺さぶられたようだ。「これは熱すぎる！」「こういうの見ると涙腺が簡単に決壊する」「できれば試合見にきて」「素晴らしい動画ですね！」「こういうの嬉しい！」「LAの応援に魂震えた」と反響が寄せられている。（Full-Count編集部）