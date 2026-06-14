人気バンド Mrs. GREEN APPLE（以下ミセス）が6月10日と11日の2日間にわたって主催したエンターテインメントショー「CEREMONY」。大盛況に終わったのだが、”招待客”が思わぬ波紋を呼んでいる。

神奈川・Kアリーナ横浜で開催された同イベントは、昨年に続き2度目。お互いの音楽やカルチャーを讃え合うというコンセプトのもと、多様なアーティストを招き開催する新しい形のエンターテインメントメディアだ。

今年はミセスのほか、1日目はAI、超ときめき宣伝部、ORANGE RANGEら、2日目は上白石萌音、FRUITS ZIPPER、マキシマム ザ ホルモンといった計13組が出演。計4万人を動員し、大盛況のうちに幕を閉じた。

イベント終了後、MCを務めた中条あやみ（29）をはじめ、招待された本田望結（22）や井桁弘恵（29）といった女優陣がSNSで来場を報告した。いっぽうで、参加を報告したグラビアアイドルの割合が“異様に高い”と、一部ファン間で驚きの声が広がっていた。

菊地姫奈（21）、豊島心桜（22）、麻倉瑞季（24）、清水あいり（33）といった、SNSで確認できただけでも10名以上の人気グラビアアイドルたちがこぞって”招待客”として出席しており、同イベントのフォトブースで撮影したフォーマルなドレス姿をSNSに投稿しているのだ。

これを受け、Xではさまざまな憶測が飛び交うことに。

《招待客多すぎグラドルばっかやん》

《グラドル多すぎる》

《どういう意図で招待してるのか分からんね。確かに本田望結やらの俳優も載せてたけど、本命はグラドルと繋がる事にしか思えんのよな》

《さすがにグラドル事務所だけを招待するとあからさまだから他のモデルさんも招待したんでしょう 木を隠すなら森の中ってことですよね》

こうした憶測を呼んだ背景には、ギターの若井滉斗（29）をめぐる過去の熱愛報道がある。

「若井さんは昨年3月、『FRIDAY』に絶大な人気を誇るIカップグラビアアイドルの未梨一花さん（27）とのお泊まり愛をスクープされました。ミセスは女性ファンの割合も非常に高いグループだけに、一部ファンの間では“グラビアアイドル”に敏感になっている面があるのかもしれません。

今回、”グラドルが大量に招待されている”という状況から、昨年の報道を連想した人が少なくなかったのでしょう。熱愛報道のあった若井さんの”個人的な好みで招待されている”などの憶測が飛び交う事態となりました」（芸能リポーター）

しかし、こうした憶測を受けてイベントに参加した麻倉は11日、Xに《うちの事務所に招待来てるから私も弊社のモデルさんと居たよ〜！友達も事務所で来てたよ》と投稿。《グラドルが、ってみんな言うけど会場女優さんやモデルさん、男性の方多数居たから目立つところを切り取って発言しているな、といった印象。私みたいに所属事務所に招待が来てる人が多かったから、みんな事務所単位で来てたよ》と、

個人的な誘いではなく、事務所単位での招待だったと明かした。

「個別にグラビアアイドルへ招待状を送ったというより、芸能事務所やマネジメント会社に対して招待が行われ、その結果としてグラドルを含む所属タレントが来場したようです。実際、イベントにはグラドルだけでなく、男性も含め、俳優やモデル、インフルエンサー、アーティストなど幅広いジャンルの著名人が参加していました。

本田望結さんがインスタグラムの投稿に《#PR》を付けていたことからも、招待客による情報発信を含めたプロモーションの側面もあったのではないでしょうか。タレントやインフルエンサーの影響力を見越した、絶大な人気のミセスだからこそできる派手なプロモーションの一貫だということかもしれません」（広告代理店業界関係者）

人気アーティストゆえ、思わぬ”邪推”を呼んでしまったようだ。