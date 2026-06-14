【葬送のフリーレン】鉱山で300年働くことになっちゃったフリーレンがTシャツに！
コスパより、TVアニメ『葬送のフリーレン』の名シーンがデザインされたTシャツやアクリルスタンド、つままれが新登場。
＞＞＞フリーレンの新商品をチェック！（写真11点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。
これまでに「マンガ大賞2021」大賞や「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞、「第69回小学館漫画賞」「第48回講談社漫画賞」の少年部門受賞など、数々の漫画賞を受賞。コミックスはシリーズ世界累計部数3500万部を突破しており、TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】は2027年10月より放送される。
そんなTVアニメ『葬送のフリーレン』より、フリーレン 「鉱山で300年働くことになっちゃった」 Tシャツをはじめ、ステンドグラス風のアクリルスタンドや新作つままれなど、さまざまな新商品がCOSPA（コスパ）から登場。
ラインナップは、『フリーレン 「鉱山で300年働くことになっちゃった」 Tシャツ』『フリーレンの投げキッス 樽型ウッドマグ』『フリーレンの色仕掛け／フリーレン＆フェルン「ミミックエスケープ」ショルダートート』『フリーレンの色仕掛け／フリーレン＆フェルン「ミミックエスケープ」ラージトート』『アクリルスタンド ステンドグラス風Ver. 全3種（フリーレン／フェルン／シュタルク）』『アクリルつままれ 全4種（フリーレン 寝巻きVer.／フェルン デート服Ver.／メトーデ／ゲナウ）』。
色仕掛けや、鉱山で300年働くことになってがっくりしている姿など、旅のエッセンスとなってるフリーレンの名シーンをデザインしたアイテムを楽しんでほしい。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
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『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。
これまでに「マンガ大賞2021」大賞や「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞、「第69回小学館漫画賞」「第48回講談社漫画賞」の少年部門受賞など、数々の漫画賞を受賞。コミックスはシリーズ世界累計部数3500万部を突破しており、TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】は2027年10月より放送される。
ラインナップは、『フリーレン 「鉱山で300年働くことになっちゃった」 Tシャツ』『フリーレンの投げキッス 樽型ウッドマグ』『フリーレンの色仕掛け／フリーレン＆フェルン「ミミックエスケープ」ショルダートート』『フリーレンの色仕掛け／フリーレン＆フェルン「ミミックエスケープ」ラージトート』『アクリルスタンド ステンドグラス風Ver. 全3種（フリーレン／フェルン／シュタルク）』『アクリルつままれ 全4種（フリーレン 寝巻きVer.／フェルン デート服Ver.／メトーデ／ゲナウ）』。
色仕掛けや、鉱山で300年働くことになってがっくりしている姿など、旅のエッセンスとなってるフリーレンの名シーンをデザインしたアイテムを楽しんでほしい。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
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