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YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch | ゴールドカード・クレジットカードを紹介するチャンネル」が、「【2026年版】JCBゴールドvsJCBプラチナどっちがおすすめ？マニアが悩みながら徹底比較！」を公開した。

これまで40枚以上のクレジットカードを発行してきたマニアが、現在愛用する「JCBゴールドザプレミア」から「JCBプラチナ」へアップグレードすべきかについて、独自の視点で解説している。



動画では、JCBゴールド、JCBゴールドザプレミア、JCBプラチナの3つのカードの年会費と特典の違いを比較。

プラチナの年会費は27,500円（税込）であり、前年に一定額を利用したゴールドザプレミアと比較すると16,500円の差がある。

しかし、プラチナにはコンシェルジュサービスや、2名以上のコース予約で1名分が無料になるレストラン特典が付帯している。



マニアは、このレストラン特典を年に2回利用すれば年会費の差額を回収できると説明する。

しかし、自身のライフスタイルを振り返り、「年に2回も高級な食事をするか」という疑問を提示。

「高級店のレストラン特典を使うために、誰かと食事に行く」と、特典に振り回される本末転倒な状態になりかねないと指摘した。



さらに、条件達成で年会費永年無料になりレストラン特典が付帯する「セゾンゴールドプレミアム」の存在にも言及。

しかし、利用できる店舗数が少ないという欠点があるため、完全な代替にはならないと語る。

最終的な目標である完全招待制の最上位カード「JCBザクラス」の取得についても、プラチナを発行する方が一般的には近道とされるが、ゴールドザプレミアでも招待が届く事例があることを明かした。



これらの葛藤を踏まえ、マニアは「あえてプラチナを発行せずにザクラスを目指す」とし、当面はゴールドザプレミアを使い続けると結論づけた。

クレジットカードの特典を単なる損得勘定だけでなく、自身の生活に合っているかという視点で見極めることの重要性を気づかせる内容となっている。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/