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旅行系YouTuberの「おのだ」が、自身のYouTubeチャンネルを更新。FIFAワールドカップで日本代表戦が2試合行われるアメリカ・テキサス州ダラスを訪れ、試合を目前に控えた街の雰囲気やスタジアム周辺、現地の物価を紹介した。ダラス近郊のAT&Tスタジアムでは、日本時間6月15日に日本代表の初戦となるオランダ戦が行われる。さらに、日本対スウェーデン戦も同スタジアムで開催される予定で、日本から現地観戦に訪れるサポーターからも注目を集めている。しかし、現地に到着してまず感じたのは、ダラスが想像以上に広大で、車がなければ移動しにくい街だということだった。ダラス・フォートワース国際空港は世界でも有数の規模を誇り、空港から市街地やホテル、観光スポットまでの距離も長い。鉄道などの公共交通機関もあるものの、観光客が効率よく移動するには、Uberなどの配車サービスが欠かせないという。一方で、配車サービスの料金も決して安くはない。空港やホテルから中心部、スタジアム周辺などへ移動するだけでも費用がかさみ、滞在中の交通費は日本の感覚よりも高くなる可能性があると紹介した。おのだ氏はまず、ダラス中心部にあるジョン・F・ケネディ元大統領暗殺事件の現場を訪問した。1963年、ケネディ元大統領が車列で市内を移動していた際に銃撃された場所で、現在も道路上には狙撃された地点を示す目印が残されている。周辺には事件の歴史を伝える博物館もあり、ダラスを代表する観光地のひとつとなっている。現地には多くの観光客が訪れていたが、ワールドカップ開催都市らしい盛り上がりは、中心部ではまだ限定的だったという。街の中にワールドカップ関連の装飾や広告は見られるものの、試合を目前に控えているにもかかわらず、街全体がサッカー一色になっているわけではない。おのだ氏は、想像していたよりも普段通りの雰囲気だったと率直な印象を語った。その後、ワールドカップの公式イベントが行われるファンフェス会場も訪問。大型モニターで試合を観戦できるほか、飲食ブースやスポンサー企業の展示などが用意され、試合のチケットを持っていない人でもワールドカップの雰囲気を楽しめる場所となっている。会場では各国のユニホームを着たサポーターの姿も見られ、試合開始が近づくにつれて徐々に盛り上がりを見せていた。また、アメリカ国内では飲食店や小売店でも、ワールドカップとのコラボレーションが展開されている。マクドナルドではFIFAとのコラボ商品やキャンペーンが展開されており、店内にもサッカーを意識した装飾が施されていた。日本では見かけない限定グッズなどもあり、おのだ氏は現地ならではのワールドカップムードを楽しんだ。一方で、今回の滞在で大きな驚きとなったのが、アメリカの物価の高さだ。飲食店で食事をすると、料理そのものの価格に加え、税金やチップが必要になる。日本であれば手軽な食事として考えられるメニューでも、円換算すると数千円になるケースが珍しくない。ファストフードも日本と比べて割高で、ドリンクや軽食を購入するだけでも想像以上の金額になる。円安の影響も重なり、日本から訪れる旅行者にとっては、表示価格以上に負担を感じやすい状況だという。おのだ氏は、テキサス州を代表する大型ガソリンスタンド兼コンビニエンスストア「Buc-ee’s」にも立ち寄った。