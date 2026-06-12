アンジャッシュ児嶋、昼の生放送での“爆弾”発言にスタジオ凍りつく CM明けにアナウンサーら謝罪「先ほど不適切な発言が…」
お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉（53）が12日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。お昼の生放送中にまさかの言葉を発し、スタジオを凍りつかせた。
【写真】どうした…アンジャッシュ児嶋“金髪ホスト”風ショット公開
この日は、女子校御三家とよばれる桜蔭学園、雙葉学園、女子学院出身のタレントが出演。黒岩里奈氏、高橋真麻、馬場典子をゲストに迎え、学生時代の逸話を語った。
その中で、高橋が共学にはない、女子校文化について、「好きな先輩の〇〇をもらう」というクイズを出題したが、児嶋が「当てちゃっていい？」と手を挙げると、「陰毛でしょ？」と当たり前のように発言した。
予想外の発言にスタジオは静まり返り、共演者も「え？」「どういうこと？」と困惑。児嶋はそれでも「流行ったじゃん。生徒手帳に入れると運気が上がるって。あったんだよ！」と続けると、女性陣の引きつった笑いが起こった。
これにはMCのハライチ澤部佑も「今日でテレビやめようとしてるの？」と困惑したが、児嶋は必死で手を横に振り「下ネタじゃないから！本当にあったんだって！」と弁明し、そのままCMに移った。
CM明け、澤部と小室瑛莉子アナが並ぶと、澤部が「先ほど不適切な発言があったことをお詫びして、訂正申し上げます」と謝罪。小室アナも「申し訳ございませんでした」と頭を下げた。
児島は「お昼じゃなかった、でもウソじゃないんだ。でも言う必要はなかった。何年芸人やってんだ！」と反省しきりの様子だった。
【写真】どうした…アンジャッシュ児嶋“金髪ホスト”風ショット公開
この日は、女子校御三家とよばれる桜蔭学園、雙葉学園、女子学院出身のタレントが出演。黒岩里奈氏、高橋真麻、馬場典子をゲストに迎え、学生時代の逸話を語った。
その中で、高橋が共学にはない、女子校文化について、「好きな先輩の〇〇をもらう」というクイズを出題したが、児嶋が「当てちゃっていい？」と手を挙げると、「陰毛でしょ？」と当たり前のように発言した。
これにはMCのハライチ澤部佑も「今日でテレビやめようとしてるの？」と困惑したが、児嶋は必死で手を横に振り「下ネタじゃないから！本当にあったんだって！」と弁明し、そのままCMに移った。
CM明け、澤部と小室瑛莉子アナが並ぶと、澤部が「先ほど不適切な発言があったことをお詫びして、訂正申し上げます」と謝罪。小室アナも「申し訳ございませんでした」と頭を下げた。
児島は「お昼じゃなかった、でもウソじゃないんだ。でも言う必要はなかった。何年芸人やってんだ！」と反省しきりの様子だった。