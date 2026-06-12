意外と知らない？2025年10月のふるさと納税「ポイント禁止」後も得する決済術
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YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【改悪後】ふるさと納税の「お得な支払い方法」完全ガイド｜サイト別おすすめ決済を徹底比較（楽天カード・ふるなびマネー・d払い・Pontaポイント）【PR】」を公開した。動画では、2025年10月から施行されるふるさと納税サイトのポイント付与禁止ルールを踏まえ、引き続き利用できるお得な支払い方法について徹底解説している。
動画の冒頭で、「禁止されたのはふるさと納税サイト側がユーザーに付与するポイントのみで、クレジットカードなどの決済サービスがユーザーに付与するポイント還元は引き続き付与される」と解説。制度改悪後も、自分が普段使っているポイント経済圏に合わせて、最適なサイトと決済方法の組み合わせを選ぶのが重要だと説く。
具体的な攻略法として、4つの組み合わせが紹介された。まず、楽天経済圏のユーザーには「楽天ふるさと納税×楽天カード」の組み合わせ。「5と0のつく日」にエントリーした上で楽天カード決済を利用すれば、月間10万円の寄付まで合計3%の還元を受けられる。
次に、経済圏に縛られず還元率を最大化したい層には「ふるなび×ふるなびマネー」を推奨する。ふるなびマネーへのチャージ時に適用される「即増量キャンペーン」による4%増量と、チャージ元のクレジットカードのポイント還元を二重取りできる仕組みを解説した。これは「電子マネーへのチャージインセンティブ」という建て付けになっており、総務省の禁止ルールの対象外になっているという。
さらに、ドコモユーザーには「d払い×d曜日対象サイト」を挙げ、毎週金・土曜日にd払いで決済すれば4%還元を狙えると説明。最後に、au・Ponta経済圏のユーザーには「au PAY ふるさと納税×Pontaポイント」を挙げ、「お得なポイント交換所」でPontaポイントを最大1.5倍に増量してから寄付する実質的な割引術を提示した。
ポータルサイト独自のポイント還元が終了しても、決済サービス側の工夫次第で、ふるさと納税はまだまだお得に活用できる。自身の経済圏を見直し、最適な支払い方法を選ぶための道しるべとなる内容である。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【改悪後】ふるさと納税の「お得な支払い方法」完全ガイド｜サイト別おすすめ決済を徹底比較（楽天カード・ふるなびマネー・d払い・Pontaポイント）【PR】」を公開した。動画では、2025年10月から施行されるふるさと納税サイトのポイント付与禁止ルールを踏まえ、引き続き利用できるお得な支払い方法について徹底解説している。
動画の冒頭で、「禁止されたのはふるさと納税サイト側がユーザーに付与するポイントのみで、クレジットカードなどの決済サービスがユーザーに付与するポイント還元は引き続き付与される」と解説。制度改悪後も、自分が普段使っているポイント経済圏に合わせて、最適なサイトと決済方法の組み合わせを選ぶのが重要だと説く。
具体的な攻略法として、4つの組み合わせが紹介された。まず、楽天経済圏のユーザーには「楽天ふるさと納税×楽天カード」の組み合わせ。「5と0のつく日」にエントリーした上で楽天カード決済を利用すれば、月間10万円の寄付まで合計3%の還元を受けられる。
次に、経済圏に縛られず還元率を最大化したい層には「ふるなび×ふるなびマネー」を推奨する。ふるなびマネーへのチャージ時に適用される「即増量キャンペーン」による4%増量と、チャージ元のクレジットカードのポイント還元を二重取りできる仕組みを解説した。これは「電子マネーへのチャージインセンティブ」という建て付けになっており、総務省の禁止ルールの対象外になっているという。
さらに、ドコモユーザーには「d払い×d曜日対象サイト」を挙げ、毎週金・土曜日にd払いで決済すれば4%還元を狙えると説明。最後に、au・Ponta経済圏のユーザーには「au PAY ふるさと納税×Pontaポイント」を挙げ、「お得なポイント交換所」でPontaポイントを最大1.5倍に増量してから寄付する実質的な割引術を提示した。
ポータルサイト独自のポイント還元が終了しても、決済サービス側の工夫次第で、ふるさと納税はまだまだお得に活用できる。自身の経済圏を見直し、最適な支払い方法を選ぶための道しるべとなる内容である。
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