―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9236> ジャパンＭＡ 　東Ｇ 　 +14.64 　　6/11　　上期　　　　黒転
<215A> タイミー 　　　東Ｇ　　 +9.54 　　6/11　本決算　　　　　－
<9692> シーイーシー 　東Ｐ　　 +5.66 　　6/11　　　1Q　　　 27.93
<6535> アイモバイル 　東Ｐ　　 +5.59 　　6/11　　　3Q　　　-11.82
<1758> 太洋基礎 　　　東Ｓ　　 +1.96 　　6/11　　　1Q　　　 61.29

<8927> 明豊エンタ 　　東Ｓ　　 +1.40 　　6/11　　　3Q　　　 39.31

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース