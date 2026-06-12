お笑いコンビ「たくろう」が、12日までに更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。優勝したM―1グランプリ2025の裏側を赤裸々に打ち明けた。

お笑いコンビ「納言」薄幸が芸人とお酒を飲みながら語り合う「やさぐれ酒場」の企画に登場した「たくろう」の赤木裕ときむらバンド。幸は、2人に「賞金で何か買いました？」と、優勝賞金1000万円の使い道を尋ねた。

赤木は「いや、まだ買ってないですね。でも今後のためにも買わないと」と回答。きむらが「何かあるの？買いたいもの」と問うと、「買いたいもんがないんですよ…Nintendo Switch 2くらい」と本音を打ち明けた。

一方で、税金対策としては使用しているといい「姉ちゃんが税理士なので、確定申告とかも全部やってもらってるんですけど…“これとこれとこれを申請しなさい”とかいうので使ったぐらいですかね。なんちゃら共済なんちゃら…みたいな」と、賞金は現段階では“税金対策”にあてたと告白。「こんな夢のない話をしてもしゃあなあい。何か買わなと思っています」と笑みを浮かべた。