はなわ、ガッツ石松さんの『OK牧場！』を受け継ぐことを宣言「ガッツさんのおかげで今の僕がある」 生ラジオで冒頭から6分半にわたり感謝の思い
お笑い芸人のはなわが、11日放送のNACK5『FAV FOUR』（後8：00）に生出演。同日、元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去したことが伝えられたことに言及。冒頭から6分半にわたり、ガッツ石松さんへの感謝を語った。
【写真】少しやせて…はなわのライブに登場したガッツ石松さん
はなわは番組冒頭「今日の夕方くらいに、とっても悲しい訃報のニュースが届きまして。ガッツ石松さんが天国に旅立ったという」と切り出した。続けてガッツさんとの思い出について「僕は非常にお世話になっておりまして、本当に芸能界のお父さんのような存在。よく電話くれたり、いろんな時に会いに行っていた存在」
と明かした。
またはなわは、ガッツさんの天然エピソードを基にした「伝説の男〜ビバ・ガッツ〜」と題したユーモラスな歌ネタを日本テレビ系バラエティー『エンタの神様』などで披露し、CD化にもつながったが、「僕の芸能生活の支えになった大切な代表曲になりまして。ガッツさんが快く承諾してくれたところがありますので」とガッツさんの懐の広さに感謝した。
はなわは「本当に辛くて、ガッツさんのおかげで今の僕がある。本当に優しい方で、人としての生き方とか、いろんな意味で教えていただきました」としみじみ。また「僕もなにか『いいよ』って言う時は、『OK牧場！』とこれから言うようにしよう」とガッツさんの名言を受け継いでいくことを宣言。「今、天国で『OK牧場！』って言ってくれていると思いますけど、ガッツさん、ご冥福をお祈りしております！」と伝えた。
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。
【写真】少しやせて…はなわのライブに登場したガッツ石松さん
はなわは番組冒頭「今日の夕方くらいに、とっても悲しい訃報のニュースが届きまして。ガッツ石松さんが天国に旅立ったという」と切り出した。続けてガッツさんとの思い出について「僕は非常にお世話になっておりまして、本当に芸能界のお父さんのような存在。よく電話くれたり、いろんな時に会いに行っていた存在」
と明かした。
はなわは「本当に辛くて、ガッツさんのおかげで今の僕がある。本当に優しい方で、人としての生き方とか、いろんな意味で教えていただきました」としみじみ。また「僕もなにか『いいよ』って言う時は、『OK牧場！』とこれから言うようにしよう」とガッツさんの名言を受け継いでいくことを宣言。「今、天国で『OK牧場！』って言ってくれていると思いますけど、ガッツさん、ご冥福をお祈りしております！」と伝えた。
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。