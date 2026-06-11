6月9日、お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（31）が、コンビのYouTubeチャンネル「official令和ロマン【公式】」で公開した動画のなかで“体の異変”を告白した。

史上初の『M-1グランプリ』連覇を成し遂げ、先日神奈川・Kアリーナで行われた大規模の単独公演も大成功におさめるなどノリにノッている令和ロマン。ただ、くるまはこれまでたびたび喉の不調を訴え続けてきており、2022年の『M-1グランプリ』出場直前に公開された動画でも、同チャンネルで「喉爆発しました」と発言していた。

「【悲報】くるまの声が出なくなりました… 【令和ロマン】」と題された今回の動画では、くるまが「シャララーラ♪シャラララーラ♪…」とザ・ハイロウズの名曲「日曜日の使者」を歌いだすところからスタート。はつらつとした様子ではあったが、その声はかなりかすれた様子だ。

冒頭くるまは、「体調不良シリーズ」「トラブルシリーズ」と述べたうえで、「とりあえず今ガラガラしています」と笑いを誘った。続いて、これまでの声枯れは、喉を酷使したことや副鼻腔炎が原因であったと説明した。

しかし、今回の声枯れは今までとは別の原因のようで、医師から“ハウスダストのアレルギー“が原因であると診断されたことを語った。その後、「のどの痛み、違和感、一切ございません。咳、鼻水 一切出ません。 ただ声がこうなった。」と話すと、すかさず、相方の松井ケムリ（33）は、「一番怖いじゃん。」とツッコミ。さらに、ケムリは、笑いながら「痛くないならもう治んないわ」と続けた。

終盤、くるまが「大丈夫？あなたは逆に」と聞くと、けむりは「ここ三日ぐらい急に食べ物の味がしなくなったんだけど」と返答し、コンビそろって、体に不調をきたしていることが判明するという“まさかの展開”に。

くるまの声枯れやけむりの味覚の不調について、コメント欄では、心配の声が多数寄せられている。

《普通に心配だし、元の声がすきだから治ってほしい…お大事に》

《マジで治りますように》

《悲報！ってノリ軽いけど漫才師の生命線なのよ》

《くるまさんのノドもやけどケムリさんの食べ物の味がしないも普通に心配！》

監督に初挑戦した短編映画「BREAK SHOT」が8日にアジア最大級の国際短編映画祭で特別上映されるなど、活躍の幅を広げてえいるくるま。芸人としても、監督としても、大きな期待を背負っているだけに、体を大切にしてほしい。