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まさに要塞？世界的な投資銀行が購入した福岡の巨大円柱マンション、その驚きの内部とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産系YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【まさに要塞】アメリカの投資銀行が購入した物件が”空室だらけ”だったのでリアルを調査してみた。」と題した動画を公開した。動画では、世界的投資銀行であるゴールドマン・サックスが購入したという福岡市東区の珍しい円柱状マンションを内見し、そのリアルな実態に迫っている。



調査に向かったのは、アイランドシティにそびえ立つ独特な丸みを帯びた外観の物件。エントランスを抜けると、中庭を囲むように部屋が配置された要塞のような構造が広がる。しかし、中庭は雑草が生い茂り、キャラクターのぬいぐるみが落ちていたり、土のうが無造作に置かれたりしている。13階の廊下から見下ろした際には、空室の多さも相まって「世紀末団地感がある」と、管理が行き届いていない様子に厳しい意見が漏れた。



メゾネットタイプの部屋へ足を踏み入れると、先ほどの不穏な空気から一変する。1階部分には31.9畳という規格外の広さを誇る吹き抜けのリビングが広がり、2層構造の巨大な窓からは香椎海岸や海に浮かぶ鳥居の絶景を一望できる。2階には、リビングを見下ろせる障子付きの10畳の洋室や、広い納戸などが完備されており、和のテイストを取り入れた独特の空間を演出している。



気になる家賃は管理費込みで30万3000円。高額ながら敷金と礼金がゼロに設定されており、相場より初期費用を大幅に抑えて入居できる。最後に独自の評価基準である「珍賃度」を10段階中「6」と発表。「リビングの抜け感や構造は素晴らしいが、もう一歩インパクトが欲しい」と総括し、物件の持つポテンシャルとリアルな課題を浮き彫りにした。