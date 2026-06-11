この記事をまとめると ■仮免許の取得年齢が18歳から17歳6カ月に引き下げられた ■運転免許取得は今までどおり18歳のままだ ■高校卒業後に就職した人はすぐに運転できるようになるメリットがある

今までよりも免許取得がスピーディに

2026年4月1日から仮免許の取得年齢が、18歳から17歳6カ月に引き下げられました。法改正により、仮免許の取得年齢が6カ月（半年）引き下げられたのには、どのような理由があるのでしょうか。今回は、仮免許取得年齢の要件引き下げの背景やメリットについて解説します。

仮免許取得の年齢が下がるも免許取得は18歳のまま

道路交通法の一部を改正する法律が2026年（令和8年）4月1日に施行され、仮免許および運転免許試験の受験資格に係る年齢要件が引き下げられました。

これまで、18歳でなければ取得できなかった仮免許の取得年齢が17歳6カ月に引き下げられましたが、その対象となる免許は「普通自動車仮免許」と「準中型自動車仮免許」です。

ただし、この法改正は、あくまでも“仮免許”の取得年齢の要件の引き下げとなります。運転免許（いわゆる本免）の取得は従来と同じ18歳のままです。

なぜ、仮免許の取得年齢が引き下げられたのでしょうか。

高校卒業のタイミングで運転免許を取得できる！ その理由とは？

法改正により普通免許と準中型免許の仮免許取得年齢要件が引き下げられた理由は、早生まれの人が高校を卒業するタイミングで運転免許を取得できるようにするためです。

従来の法律では、誕生日が1月から3月の高校3年生（いわゆる早生まれの人）が、3月末時点までに指定自動車教習所を卒業できないというケースがほとんどでした。

そのため、早生まれ以外の人は高校卒業までに運転免許を取得できるものの、早生まれの人は運転免許を取得できないという事態が発生していました。とくに、高校卒業後に就職する場合、入社までに運転免許を取得できず、仕事が終わったあとに教習所に通うという生活をしていた人も少なくありません。

こうした不均衡を解消するためにようやく法改正がされ、早生まれの人も高校を卒業するタイミングで運転免許を取得できるようになりました。

運転免許の取得は、費用がかかるだけでなく、時間もかかります。また、初めてのクルマの運転（とくに路上での運転）は、精神的な負担も大きいです。高校を卒業して就職した場合、新しい環境や仕事による負担に加え、初めて路上で運転するという精神的負担がのしかかります。

このような二重の精神的・肉体的負担に耐えられなくなると、教習所に通う頻度が減り、教習期限を過ぎたり、教習所を卒業できなくなったりすることがあります。

しかし、今回の法改正により、このような精神的負担のひとつを減らすことができるようになりました。また、貴重な休日の時間を削る必要がなくなっただけでなく、新しい環境での生活や仕事に集中できるようにもなります。

たった数カ月の年齢要件の引き下げはじつはメリット多し

たった数カ月の年齢要件の引き下げについて「意味があるのか？」と思う人もいるかもしれません。しかし、この6カ月（半年）の要件引き下げによって、就職する人だけでなく、雇用する側も運転できる人材をいち早く確保できるといったメリットがあります。

このような双方にメリットとなるような法律の改正が、今後さらに進むことを期待しましょう。