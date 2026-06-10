千葉翔也が、6月24日にリリースするEP『Invention』より「ラキめけ」を本日先行配信リリースし、MVを公開した。

本楽曲は、作詞をシンガーソングライターとしても活躍する山崎あおい、作曲・編曲はコアラモード.の小幡康裕が務める。清涼感のあるポップソングに仕上がり、タイトルの通り「Lucky」にかかるポジティブな言葉選びが楽しめる1曲に仕上がっているとのことだ。

公開されたMVは、千葉翔也が幸運の女神として“アンラッキーな主人公”を導いていくという内容になっている。千葉を取り囲むようにバンドメンバーも時折登場したり、随所に千葉のアーティスト活動にまつわる小ネタも散りばめられているとのことだ。

さらに、明日19時30分からは「ラキめけ」の配信を記念した生配信の実施も新たに決定した。

EP『Invention』は、千葉のアーティストとしての進化を感じることができる閃きを詰め込んだ内容となり、「発明」をテーマに新たな一面を垣間見れる新録5曲が収録される。初回限定盤にはCDに加え、リード曲のMV・メイキング映像、さらに5月10日に開催された＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜＞メイキング映像が収録されたM-CARDが付属する。また、恒例となったフォトカードも封入特典となっている。

WEBショップ・KING RECORDS STOREでは、初回限定盤CDとアクリルスタンド・バラエティ映像が収録されたM-CARDの限定セットが、アニメイトではミニフォトスタンドがついたセットが販売される。

さらに、このEPを引っ提げたライブツアー＜Shoya Chiba Oneman LIVE TOUR Our Invention＞の開催も決定している。8月23日の兵庫公演・8月30日の東京公演の2公演となっており、チケット最速先行は「Invention」初回生産分に封入の申し込み券より応募が可能になっている。

◾️EP『Invention』

2026年6月24日（水）リリース

詳細：https://chibashoya.com/discography/invention.html 初回限定盤 通常盤 ・初回限定盤（CD＋M-CARD）

品番：KICS-94258定価：￥5,000（税込）

・通常盤（CD）

品番：KICS-4258 定価：￥2,500（税込） ▼収録内容

＜CD＞ ※初回限定盤、通常盤共通

M1:ティンジ

作詞：作詞:内田直孝 作曲・編曲：内田直孝・岸明平

M2:アバンギャルドに愛して

作詞：辻村有記 作曲・編曲：辻村有記,伊藤賢

M3:未完成研磨

作詞・作曲・編曲：小野貴光

M4:ラキめけ

作詞：山崎あおい 作曲・編曲：小幡康裕

M5:ラックアウト

作詞：千葉翔也 作曲：NAKAMURA Hiroyuki 編曲：鵺録音 ＜M-CARD＞※初回限定盤のみ

・ラキめけ Music Video＋Making

・「SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜」Making ＜封入特典＞※初回限定盤、通常盤共通

・2枚組フォトカード（3種ランダム/2枚の対は同じペア）

※2枚組フォトカードの絵柄は2形態同様になります

※通常盤は初回製造分のみ封入となります ○KING RECORDS STORE 限定セット

https://store.kingrecords.co.jp/shop/g/gECB-1897/

・アクリルスタンド（本体：約60mm×116mm／台座：約45×45mm）

・KING RECORDS STORE限定Mカード

価格：9,800円（税込）

※KING RECORDS STORE限定セットに付くCDは初回限定盤になります

※オリジナル特典も付きます ○アニメイト限定セット

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3471203/

ミニフォトスタンド（本体：約115mm×112mm／台座：約110×20mm）

価格：7,200円（税込）

※アニメイト限定セットに付くCDは初回限定盤になります

※オリジナル特典も付きます ▼各キャンペーンに関して

・法人別オリジナル特典＆法人限定セット

https://chibashoya.com/news/2026/0429_02.html

・アニメイトでのNEW EP「Invention」早期予約フェア＆レシート施策決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_03.html

・発売記念リリースイベント決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_04.html

・アニメイトにてNEW EP「Invention」パネル展＆パネル応募施策決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_05.html

・タワーレコード錦糸町パルコ店でのNEW EP「Invention」フォトブース＆来場記念スタンプの設置が決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_06.html

◾️＜Shoya Chiba Oneman LIVE TOUR Our Invention＞ 2026年8月23日（日）開場：16:00 / 開演：17:00

兵庫・神戸Harbor Studio 2026年8月30日（日）開場：16:00 / 開演：17:00

東京・EX THEATER ROPPONGI ▼チケット料金

グッズ付指定席：￥14,000（税込）

指定席：￥9,900（税込）

立ち見：￥8,800（税込）

※各公演別途ドリンク代（￥600）が必要となります。 ▼チケット情報

最速先行抽選

受付期間：2026年6月23日（火）12:00 〜 2026年7月12日（日）23:59

下記タイトルの初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

https://chibashoya.com/discography/Invention.html 詳細：https://chibashoya.com/live-event/2026/0823.html