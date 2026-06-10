ハライチ・岩井勇気、妻・奥森皐月の運転に“嫌な”リアクション「ブレーキが荒かったり…」 共演者から大ブーイング「やばぁ、こいつ！」
お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）がMCを務める、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。妻でタレント・奥森皐月（22）の運転について言及した。
【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月
この日のゲストは、元めざましファミリー杉崎美香＆岡副麻希。岡副の夫がレーシングドライバーであることから、岡副の運転で夫を乗せると文句を言われるという話題に。MCのハライチ・澤部佑が「岩井さんも結構、運転厳しい？」と相方の岩井に話を振ると、「そうですね、うちの奥さんが運転している時、ブレーキが荒かったりするんですよ。その時は（自動車）教習所の教官みたいに、グッてなります」と、奥森の運転のブレーキの反動で、上体が前に行く様子をジェスチャーを再現。
すると、共演者から「いやだ〜」と大ブーイング。岩井は、左手でファイルのようなものを持って教官のごとく“査定”しているジェスチャーを続けると「チェックしてる、嫌だ―」と再び反感を買い、澤部からは「プライベートバインダー持ってる！やばぁ、こいつ！」とツッコまれていた。
岩井は2023年11月に、当時19歳の奥森と結婚を発表。2人は、テレビ東京系『おはスタ』で共演していた。
【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月
この日のゲストは、元めざましファミリー杉崎美香＆岡副麻希。岡副の夫がレーシングドライバーであることから、岡副の運転で夫を乗せると文句を言われるという話題に。MCのハライチ・澤部佑が「岩井さんも結構、運転厳しい？」と相方の岩井に話を振ると、「そうですね、うちの奥さんが運転している時、ブレーキが荒かったりするんですよ。その時は（自動車）教習所の教官みたいに、グッてなります」と、奥森の運転のブレーキの反動で、上体が前に行く様子をジェスチャーを再現。
岩井は2023年11月に、当時19歳の奥森と結婚を発表。2人は、テレビ東京系『おはスタ』で共演していた。