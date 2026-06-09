日本マクドナルド（東京都新宿区）が、サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニュー「VIVA！ワールドマック」全8商品を、6月17日から期間限定で発売します。

【画像】やば…うまそ！ サッカーボールみたいな見た目のバーガー＆サイドを見る！

同社は、「FIFA ワールドカップ26」のオフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストラン。「VIVA！ワールドマック」は、世界の熱狂を味わってもらいたいという思いから、本大会開催の北中米各国をイメージして開発されました。

本大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、100％ビーフパティに、ザク切りポテトとうまみとコクが特長のガーリックペッパーソースを合わせた、ボリューミーな一品。価格は単品が580円〜（以下、税込み）、バリューセットが880円〜。

「メキシカンタコスチーズチキン」は、チキンパティに、レタス、チーズ、メキシカンタコスフィリングを合わせた、ピリ辛でメキシカンな味わいがクセになるバーガー。価格は単品が490円〜、バリューセットが790円〜。

「アボカドマヨチーズシュリンプ」は、ぷりぷりの食感のエビカツに、チェダーチーズ、ワカモレマヨソースを合わせた、エビカツのおいしさを引き立てる一品です。価格は単品が490円〜、バリューセットが790円〜。

さらに、午後5時以降の「夜マック」限定で、「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」（単品840円〜、バリューセット1140円〜）、「朝マック」限定で「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」（単品410円〜、コンビ470円〜、バリューセット610円〜）も登場。

サイドメニューでは、豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフのうまみがたっぷりの感じられる、後を引くおいしさの「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」（ポテト単品、バリューセットにプラス50円〜）、リンゴの果汁を使用した、爽快感広がる炭酸エナジードリンク「マックフィズ ブルーエナジー」（単品300円〜、バリューセットにプラス50円）、「マックフロート ブルーエナジー」（単品380円〜、バリューセットにプラス70円）も販売されます。

また、世界の“レジェンド”選手と、「グリマス」のデザインが描かれた、FIFAワールドカップ26コラボオリジナルカップ「ワールドレジェンドカップ」6種類のうち1つが付く、「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」の「FIFA ワールドカップ26 セット」も登場します。価格はバリューセットにプラス590円です。

同月16日からは、俳優の岡田准一さんが「岡田監督」として「VIVA！ワールドマック」の監督に就任し、「絶対に、食べる」と、強い決意をもって代表メンバー発表に臨む、新テレビCMが放送開始されます。

