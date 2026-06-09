6月8日、シンガーソングライターのちゃんみなが公式サイトやSNSを更新。甲状腺機能低下症にともなうのどの不調のため、一定期間の療養に入ると発表した。6月13日に開催される「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は出演を見合わせることも告知された。

「公式サイトでは《本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました》としており、パフォーマンスに影響が出るレベルのようです。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』はNHK BSでの放送や、YouTube生配信なども決まっており、目玉のひとつがちゃんみなさんのライブでしたが、残念な形になってしまいました」（芸能担当記者）

Xでは、ちゃんみなを心配する声が多数寄せられている。

《私も甲状腺の持病があるからわかるけど、あいつは暴走しすぎたりブレーキかかりすぎたりして本当に厄介だし一生のお付き合いになる。安定していれば普通に動けるようになるのでゆっくり休んでほしいな》

《ちゃんみなは幼児育てながら自分の活動とHANAのPやってて多忙すぎだよ。ゆっくり休んでください》

とにかくゆっくり休んでほしいというファンからの願いが多く見受けられた。

「現在27歳のちゃんみなさんは、韓国生まれで日本、アメリカ、韓国を行き来しながら育ちました。小学生から作詞、高校からは作曲も始め、2016年4月にデビューシングル『未成年』を配信。2017年3月にメジャーデビューし、以降は目覚ましい活躍を遂げて人気に。

2024年7月、韓国のラッパー・ASH ISLANDとの結婚・妊娠を発表し、11月1日に第1子女児の誕生を報告しました。2025年4月には自身がプロデュースするガールズグループ『HANA』がメジャーデビュー。2025年12月には『第76回NHK紅白歌合戦』にHANAと初出場しています。

2025年は海外ツアーも含めホール・アリーナツアーを16カ所18公演、2026年もすでに7カ所14公演のアリーナツアーを完走しています。まさに多忙な日々だったわけです」（前出・記者）

今年7月11・12日には東京ドームでの単独ライブも決定しており、ここを目指して体調を整えると思われる。7月にはパワフルな歌声を響かせてくれることだろう。