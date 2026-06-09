ヒントは「沖縄料理」！？ DAIGOが最近ハマる“酒のつまみ”とは？意表を突く正解に「絶対思いつかん！」と視聴者も驚がく！
6月2日（火）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが最近ハマっている“酒のつまみ”を明かした。©ABCテレビ
この日のテーマは「ワインに合うおつまみ」。かにかまぼこや豆腐に、チーズやバジルを合わせた和洋折衷おつまみ「カニカマのスティック揚げ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。
こんがりきつね色に揚がったカリカリのスティックは、ワインのみならずビールやハイボール、レモンサワーなど、いろんなお酒が進みそうな一品。弁当のおかずやおやつとしても大活躍しそうだ。
そんな万能おつまみメニューにちなみ、恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」では、「DAIGOが最近好きなお酒のおつまみは何でしょう？」という問題が出された。©ABCテレビ
【動画】実は、普段はあまりお酒を飲まないDAIGOと大西先生。なのに、そろって“お酒のおつまみ”を紹介する料理番組に、DAIGOはなぜか「エモい」と大興奮!?
しかし、世に“酒のつまみ”といわれる食べ物は星の数ほどある。頭を抱える大西先生にDAIGOからのヒントは「沖縄料理」。これに先生は「島らっきょうの天ぷら」とシブい解答をくり出した。©ABCテレビ
だが、結果は惜しくもハズレ。正解は「海ぶどう」で、沖縄の食材としてはあまりに定番だが、なかなかたどり着かない意外な答えに「ウソや～！」と思わず天を仰ぐ大西先生。視聴者からも「『DAIGOの好きなツマミは海ぶどうです』!?当たりそうもない！w」「絶対思いつかん！」「スパムとかじゃないんだ」など、意表を突く正解に驚きの声が相次いでいた。
（※レシピ）
カニカマのスティック揚げ
＜材料（2人分）＞
かにかまぼこ 5本（50g）
焼き豆腐 50g
ロースハム 2枚（20g）
バジル 2枚
春巻きの皮 5枚
ピザ用チーズ 40g
塩 小さじ1/3
七味唐辛子 少量
小麦粉 大さじ1
水 大さじ1
揚げ油 適量
＜作り方＞
（1）焼き豆腐は5mm角に切ってペーパータオルで水気をしっかり取り、ロースハム、バジルはせん切りにする。
（2）春巻きの皮を長方形になるように半分に切り、小麦粉と分量の水を混ぜてのりを作る。
（3）バットにかにかまぼこをほぐし入れ、（1）、ピザ用チーズ、塩、七味唐辛子を入れて混ぜ、10等分にする。
（4）【10本作る】春巻きの皮に（3）をのせ、手前以外の三方にのりを塗り、塗っていない方からスティック状に巻き、巻き終わりと左右をしっかり閉じる。
（5）揚げ油を180度に熱し、油をかけながら揚げて器に盛る。
【TVer】レシピ動画はこちら
なお、「カニカマのスティック揚げ」の調理の様子は、6月2日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。