6月2日（火）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが最近ハマっている“酒のつまみ”を明かした。

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この日のテーマは「ワインに合うおつまみ」。かにかまぼこや豆腐に、チーズやバジルを合わせた和洋折衷おつまみ「カニカマのスティック揚げ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。

こんがりきつね色に揚がったカリカリのスティックは、ワインのみならずビールやハイボール、レモンサワーなど、いろんなお酒が進みそうな一品。弁当のおかずやおやつとしても大活躍しそうだ。

そんな万能おつまみメニューにちなみ、恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」では、「DAIGOが最近好きなお酒のおつまみは何でしょう？」という問題が出された。

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【動画】実は、普段はあまりお酒を飲まないDAIGOと大西先生。なのに、そろって“お酒のおつまみ”を紹介する料理番組に、DAIGOはなぜか「エモい」と大興奮!?

しかし、世に“酒のつまみ”といわれる食べ物は星の数ほどある。頭を抱える大西先生にDAIGOからのヒントは「沖縄料理」。これに先生は「島らっきょうの天ぷら」とシブい解答をくり出した。

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だが、結果は惜しくもハズレ。正解は「海ぶどう」で、沖縄の食材としてはあまりに定番だが、なかなかたどり着かない意外な答えに「ウソや～！」と思わず天を仰ぐ大西先生。視聴者からも「『DAIGOの好きなツマミは海ぶどうです』!?当たりそうもない！w」「絶対思いつかん！」「スパムとかじゃないんだ」など、意表を突く正解に驚きの声が相次いでいた。

（※レシピ）

カニカマのスティック揚げ

＜材料（2人分）＞

かにかまぼこ 5本（50g）

焼き豆腐 50g

ロースハム 2枚（20g）

バジル 2枚

春巻きの皮 5枚

ピザ用チーズ 40g

塩 小さじ1/3

七味唐辛子 少量

小麦粉 大さじ1

水 大さじ1

揚げ油 適量

＜作り方＞

（1）焼き豆腐は5mm角に切ってペーパータオルで水気をしっかり取り、ロースハム、バジルはせん切りにする。

（2）春巻きの皮を長方形になるように半分に切り、小麦粉と分量の水を混ぜてのりを作る。

（3）バットにかにかまぼこをほぐし入れ、（1）、ピザ用チーズ、塩、七味唐辛子を入れて混ぜ、10等分にする。

（4）【10本作る】春巻きの皮に（3）をのせ、手前以外の三方にのりを塗り、塗っていない方からスティック状に巻き、巻き終わりと左右をしっかり閉じる。

（5）揚げ油を180度に熱し、油をかけながら揚げて器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「カニカマのスティック揚げ」の調理の様子は、6月2日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。