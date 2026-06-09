この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【これが成功の秘訣!!】afterを想定し尽くしたリノベーション住宅を内見！」を紹介した。動画では、築24年のマンションをフルリノベーションした約74㎡の住まいを訪問し、施主のこだわりが詰まった機能的かつデザイン性の高い空間作りを紹介している。



動画内でゆっくり不動産は、玄関から続く土間スペースを「セカンドリビング」として活用する独自のレイアウトに着目。部屋の中央に配置された「太鼓張り」の障子に触れ、中に空気層を持つ構造が柔らかい光を通し、洗練された和モダンの雰囲気を演出している様子を伝えた。また、元の壁をぶち抜いて作られた開放的な寝室も紹介され、「朝日を目一杯浴びながら起きられる」とその採光性の高さを絶賛している。



水回りの配置も見逃せない。部屋の中央に集約されており、帰宅後にすぐ手洗いができる洗面スペースや、収納が充実した浴室など、生活に寄り添った無駄のない動線が確保されている。



さらに注目を集めたのが、約17畳の広々としたLDK空間だ。既存のブランド家具と高さを合わせてオリジナルで造作されたロングサイズのダイニングテーブルや、料理をしながら友人との会話を楽しめる「腰掛けられる出窓」など、コミュニケーションと実用性を兼ね備えた工夫が随所に光る。ゆっくり不動産は、ロボット掃除機の待機スペースやゴミ箱のサイズにまで合わせたキッチン周りの造作家具に対し、「一才の妥協を許さない」と施主の細部へのこだわりに感嘆の声を上げた。



施主自ら画像共有アプリを駆使して自身の好みに合うテイストを探し出し、設計士と共に理想の形へと昇華させていったという。生活動線や日常のあらゆるシーンを徹底的に想定し尽くした家づくりは、今後リノベーションを検討する人にとって大いに参考にしたい実例である。