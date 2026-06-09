昨日8日に続き、今日9日と明日10日も西の空で金星と木星が接近します。マイナス4等の金星とマイナス1.9等の木星が並ぶ様子は、ひときわ目を引くでしょう。今日9日の夜は東北の太平洋側や中国地方で晴れる所がありそうです。明日10日の夜は北海道から九州にかけて晴れる所が多くなるでしょう。

今日9日と明日10日 金星と木星が接近

昨日8日に続き、今日9日と明日10日も西の空で金星と木星が接近します。マイナス4等の金星とマイナス1.9等の木星はどちらもとても明るく、街明かりにも負けずに輝いて見えるでしょう。

今日9日夜の天気は?

今日9日の夜は北海道は雲に覆われますが、太平洋側の沿岸部では晴れる所があるでしょう。東北は太平洋側を中心に晴れて、星空を見られそうです。関東や東海、北陸、近畿は雲に覆われるでしょう。中国地方や九州北部は晴れる所がありそうです。四国や九州南部、沖縄は雲に覆われ、星空観察にはあいにくの天気でしょう。

明日10日夜の天気は?

明日10日の夜は北海道の太平洋側、東北はおおむね晴れて、星空を見られる所が多いでしょう。関東は雲の多い天気になりそうです。東海や北陸から九州はおおむね晴れて、金星と木星の共演を見られるチャンスです。沖縄は雨雲がかかるでしょう。



明日10日の夜は梅雨の晴れ間となる所が多くなりそうです。晴れる所では、せひ夜空を見上げてみてください。