藤本美貴、産後見舞いが“嫌だった”理由にママたち驚き　周囲には「1カ月以降にお会いしましょう」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月2日（火）の同番組には、ママになったばかりのトリンドル玲奈がゲスト出演した。

「出産後のお見舞い、来てほしい？来てほしくない？」という話題では、来てほしくない派の藤本が本音を明かし…。

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第1子が生後約3カ月を迎えたというトリンドル。入院中は、家族、マネージャー、友人のほか、ピラティスのトレーナーまで病院へお見舞いに来てくれたそうだ。

そんなトリンドルに、先輩ママである藤本は「私、お見舞いに来られるの嫌だった！」と発言。その理由を、「授乳のタイミングとかあるじゃん。そのタイミングで『帰ってくんない？』とは言えない」と説明した。

出産直後の藤本は、心にも体にも余裕がなかったため、周囲に「産後1カ月以降にお会いしましょう」「私のことは忘れてください」などと伝えていたそうで、トリンドルは「え〜意外！」と驚いた。

一方のトリンドルは、第1子を帝王切開で出産。帝王切開の場合、授乳の練習は産後3〜4日目頃から始まるそうで、時間的にも気持ち的にも余裕があったという。さらに当時は「どんなお菓子持ってきてくれるかな〜？」とルンルン気分だったと明かし、自分との違いに藤本は驚きっぱなしだった。