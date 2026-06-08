お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月8日の放送は、ちくま新書から発売中の『単身高齢者のリアル 老後ひとりの住宅問題』を著した、ひとり親世帯、DV被害者、セクシャルマイノリティの住生活問題に詳しい追手門学院大学教授の葛西リサ氏をゲストに迎え、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに話を聞いた。

大竹「今日は孤独死。この問題を話すんですけども、美穂さんと江里子さんは、どっちが先に？」

阿佐ヶ谷姉妹・江里子「え？ なん、なん、なんて、なんです？」

阿佐ヶ谷姉妹・美穂「どっちが先に？」

大竹「どっちが孤独死になるの？」

美穂「お姉さんの方が先に死ぬと思います、と私は思っています」

江里子「って、必ず美穂さんは、そういう前提でお話してますけど、私が1個上なので、順当にいけばっていう話ですけど」

大竹「でもね、まあでも結構身近…身近じゃないけど（笑） まあ先だけど、でも考えなくちゃいけない問題ですよね」

江里子「まわりでも、このぐらい。50代以上から「住むところどうしよう」「これからどうしよう」っていう方のお話、たくさん聞きます」

大竹「今、日本で孤独死というのは、どういう確認のされ方なんでしょうか」

葛西「自宅で1人で亡くなっている人で、家族で一緒に亡くなっている人ははじくとか、年齢は幅広くやるとか、いろいろ定義が決まってるんですけど、2025年に警察庁が発表したところによると、1人で亡くなってる人は7万人ぐらい。だけど、死んでから8日以上経ってる死体は2万件以上あったという状況です」

大竹「それは2024年？」

葛西「2024年のデータですね。で、25年に公表しました。それが初めての全国データなんです」

大竹「すごいですね。7万人が1人で。そのうち発見されなかったのは2万人。それを聞くと、やっぱりちょっと問題が大きいなって」

葛西「海外に行った時もみんなびっくりしてました。日本は進んでるっていうか、高齢化も激しいですし、単身化もすごく進んでいるので、やっぱ数がどうしても多くなるっていうことだと思います」

大竹「え、海外の方驚かれたってのは、みなさん家族で暮らして」

葛西「はい、イタリアに行った時に2万人って言ったら「ええっ！？」ていう感じで。やっぱり週末は家族で過ごすとか、そういう文化がまだまだ残ってるので、もちろん1人で亡くなってたみたいなことはあるけど、そんな恒常的に人が亡くなることはないですみたいなことも言ってました」

大竹「確かにな。死んでから8日発見されないとなると、ちょっと、なんか、ねえ。身に迫ることがありますね。でも、葛西さん、もともと孤独死を調べたわけじゃないんですよね」

葛西「私は住宅政策の研究者でして、もともと母子世帯の住宅問題とか、非正規シングルの人たちの住宅問題。非正規で、氷河期世代の人たちで、単身でっていう人たち。若い現役の時代に住宅に困っている人たちの住宅問題を研究してたんですけど。25年ぐらいやってるんですよ。そしたら、当時、40代だったお母さんは65になってますし、そうなると若い時に不利だったから、高齢期の住宅も不利なんですね。なので、これからどうしていったらいいかなって、子どもにも迷惑かけられないしとか」

大竹「若い時不利だったら高齢期になっても不利っていう。それどういう意味ですか？」

葛西「貧困なので持ち家を持ってないじゃないですか。薄給で子どもと一緒に住むためにずっと働いて、民間賃貸は高いので貯蓄もできてない。なので、高齢期にどういうところに住んだらいいかとか。で、子どもは独立してるけど自分は一人で。遠方に子どもがいるので、もし何かあっても頼れないとか。そういうようなお話を聞く機会があって、これまで国が幻想してた標準世帯がもういなくなってるなと思って。（笑）」

大竹「あ、そうですね。そんなにいない」

葛西「そうです。単身化していくんだと思って。たまたま筑摩書房から、住宅政策から孤独死を書けないかってお話いただいたので、そういう視点からだったら書けますよっていうことで、2年ぐらいかけて調査しました」