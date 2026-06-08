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YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ【決算解説】」が、「【お菓子メーカー5社】売れているのに儲からない？カルビー・森永・グリコ・ブルボン・亀田製菓を決算比較」と題した動画を公開した。江崎グリコ、カルビー、森永製菓、ブルボン、亀田製菓という身近なお菓子メーカー5社の決算を比較し、売上トップの江崎グリコが利益率で最下位となる一方で、森永製菓が利益率トップを誇る意外なカラクリを解説している。



動画ではまず、各社の売上高と営業利益率を比較。売上高トップは約3614億円を記録した江崎グリコだが、本業の稼ぐ力を示す営業利益率は2.4%にとどまり、5社中で最下位となっている。その背景について、動画内では「プッチンプリン」などのチルド商品がシステム障害により出荷停止となり、乳業部門が大幅な赤字に転落したことなどが指摘されている。



一方で、営業利益率9.3%でトップに立つのが森永製菓だ。同社は「ハイチュウ」などの定番菓子だけでなく、「inゼリー」を主軸とするin事業や、「チョコモナカジャンボ」などの冷菓事業に経営資源を集中させている。「森永製菓の利益の稼ぎ頭は、お菓子ではない」と語られる通り、事業構造を大きく転換したことが高い収益性につながっている。



さらに、純粋なお菓子メーカーとして生産効率化を極めるブルボンや、米の価格高騰という試練に直面しながらも値上げに踏み切る亀田製菓の事例も紹介された。各社に共通する強みとしては自己資本比率の高さが挙げられ、いずれも製造業の平均を大きく上回る60％以上の水準を保ち、「借金に頼りすぎず、自分たちの資本でしっかり会社を支えている状態」であると解説している。



昨今では原材料費高騰による値上げが相次いでいるが、カルビーの「ポテトチップス」のように、値上げ後も売上を伸ばす強いブランド力を持つ商品が利益を下支えしている。身近なお菓子メーカーであっても、決算書を紐解くことで独自の生存戦略が見えてくる。単なる商品の売上だけでなく、事業構造の変革やブランド力の強化が、厳しい時代を生き抜く企業の明暗を分けているようだ。