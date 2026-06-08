GoogleがスマホやノートPCでAIをローカル実行するための省メモリ化技術「QAT」をGemma 4に導入、Gemma 4 E2Bがわずか0.84GBのメモリで動作
AIを実行するには大容量のメモリが必要であり、AIモデル側のメモリ使用量を削減する技術として「量子化」が広く用いられています。新たに、Googleが「学習段階で量子化をシミュレートする」というアプローチを採用した省メモリ版Gemma 4である「Gemma 4 QAT」を公開しました。
Gemma 4 with quantization-aware training
https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/quantization-aware-training-gemma-4/
公開されている量子化済みモデルの多くは完成済みのAIモデルに後から量子化を施したものであり、量子化が「計算精度を落とす」という仕組みである以上、どうしても応答品質が低下してしまいます。Gemma 4 QATはAIモデルの学習段階で量子化をシミュレートする「Quantization-Aware Training (QAT)」という技術を採用したモデルで、量子化による省メモリ化を実現しつつ、品質低下を抑えることに成功しています。
Gemma 4 QATはGemma 4の「E2B」「E4B」「12B」「26B A4B」「31B」のすべてのバリエーションに対応。また、E2BとE4Bはモバイル用途に最適化されたバージョンも用意されています。
各モデルのメモリ使用量をまとめた図が以下。オリジナルのGemma 4 E2Bは11.4GBのメモリを消費しますが、QAT版(Q4_0 4-bit)は2.9GB、モバイル版は1.1GBに抑えられています。また、Gemma 4 E2Bの画像・音声認識能力を省いたテキスト限定モデルなら0.84GBという少ないメモリで実行可能です。そのほかのモデルについても品質低下を抑えつつ大幅なメモリ使用量削減に成功しています。
Gemma 4 QATの各モデルは以下のリンク先で配布されています。無料でダウンロード可能で、ライセンスはApache License 2.0です。また、llama.cppやOllama、LM Studioで実行可能なことも明言されています。
Gemma 4 QAT Q4_0 - a google Collection
https://huggingface.co/collections/google/gemma-4-qat-q4-0