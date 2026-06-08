８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円３２銭前後と前週末の午後５時時点に比べ４０銭弱のドル高・円安で推移している。



５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円２９銭前後と前日に比べ３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。５月の米雇用統計が強い内容だったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに踏み切るとの見方から一時１６０円３４銭まで上伸した。



この日の東京市場もドル買い・円売りが先行し、午前７時２０分すぎに１６０円３５銭をつける場面があった。イスラエル軍が７日に「イランから複数のミサイル攻撃があった」と発表したことなどから「有事のドル買い」が流入しているもよう。また、時間外取引で米原油先物が上昇していることで、日本の貿易収支悪化懸念から円が売られやすい面もあるようだ。ただ、日経平均株価の大幅安を受けて安全通貨とされる円を選好する動きもあり、これがドル円相場の一段の上昇を抑制している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５３４ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．０１００ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８４円９１銭前後と同１円１５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS