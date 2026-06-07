声を指定して好きなセリフを喋らせられるローカルAI「Irodori-TTS」のV3が出たので使ってみた、音声の長さを指定可能で絵文字感情制御も簡単に

声を指定して好きなセリフを喋らせられるローカルAI「Irodori-TTS」のV3が出たので使ってみた、音声の長さを指定可能で絵文字感情制御も簡単に