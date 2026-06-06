6月6日に放送された朝の情報バラエティ番組『朝だ!生です旅サラダ』（テレビ朝日系）で、MCを務める俳優の松下奈緒が「今日からですね、新たな『旅サラダ』ファミリー、ご紹介します」と話し、タレントで元日向坂46の丹生（にぶ）明里を紹介した。

「丹生さんは2017年、『けやき坂46追加メンバーオーディション』に合格し、日向坂46に加入しました。2023年のシングル『One choice』でセンターを務めるなど、人気メンバーとして活動後、2025年1月にグループを卒業。明るいキャラクターで『旅サラダ』とも相性がよさそうです」（芸能担当記者）

X上でも、ファンから

《表情がいいね》

《イメージ通り》

など歓喜の声が相次いでいるのだが、新レギュラーの丹生のあいさつの場面に注目も集まっているという。

前出の芸能担当記者が言う。

「紹介を受けた丹生さんは『まさか旅……旅サラダファミリーの』と笑顔であいさつしたのですが、少しかんでしまいました。すると、すかさずレギュラーの勝俣州和（くにかず）さんが『どうしました? いま』とツッコミを入れ、丹生さんは『ちょっと、かんじゃいましたよね』と笑顔で返す場面がありました。この場面を観ていた視聴者からは、SNSで勝俣さんに対するクレームがあがっているようです」

丹生の最初のあいさつに水を差す形となった勝俣の行動に対して、Xでは、

《丹生ちゃん喋っているのに勝俣口出すな!ホントうるさい!》

という声もあがっている。

勝俣といえば、1年中半ズボンをはき、明るくハイテンションなキャラクターが認知されており、『旅サラダ』には2011年からレギュラー出演し、15年めになる。しかしながら、番組内での振る舞いがSNSをざわつかせることも多い。

「ロケの映像を観て、声を立てて笑ったり、ツッコミを入れたりするなど、リアクションを取るのが勝俣さんのお家芸といえますが、朝の落ち着いた空気が好まれる『旅サラダ』では、そうした反応をうるさく感じてしまう人もおり、たびたびSNSで不満の声があがっています。

4月18日、俳優の畑芽育さんがゲスト出演した際、広島を訪れたロケ映像が流れたときも、勝俣さんが『ハハハハ!』と声を立てて笑う場面があり、Xでは《なんでもないところで笑うし、ほんとなんなのこの人？》などと言動に疑問を抱く声が出ていました」（前出・芸能担当記者）

“芸風”とはいえ、土曜日朝の番組では、落ち着いた言動が求められているのかもしれない。