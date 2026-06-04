ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、コペンハーゲン発のラグジュアリーブランド「セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）」とコラボレーションした「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」2026年春夏コレクションのアイテムを紹介しています。

【画像】かわいい…！ シャーリングやフリルにときめく「セシリー バンセン」コラボ（9枚）

「セシリー バンセン」とユニクロのコラボ

公式アカウントは、「大人も着やすいシャーリングやフリルがかわいい」とコメントし、「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」のアイテムとコーディネートを紹介。

シャーリングやフリルがあしらわれた、ボリュームスリーブの「シャーリングボリュームスリーブT」（2990円、以下、税込み）のおすすめコーディネートとして、「甘くなりすぎなくて◎」と“モノトーン合わせ”を提案しています。

また、鮮やかなレッドの「シャーリングTノースリーブ」（2990円）はデニムと合わせたスタイルをピックアップ。「シャーリングスカート」（4990円）と組み合わせてセットアップとしても着用可能です。

投稿では、ガールズアイテムの「フリルワンピース」（2990円）も紹介したほか、ウィメンズアイテムの「グラフィックT」（1990円）、「フリルT」（2990円）、「フリルTワンピース」（3990円）、「シャーリングワンピースノースリーブ」（5990円）を加えた8アイテムを一覧で掲載しています。

「気になるアイテムをコメントで教えてください」という公式アカウントの投稿に対し、「シャーリングボリュームスリーブTとシャーリングスカートを買いました。かわいすぎて色違いも購入しました！」「フリルTかわいい！」「Tシャツも気になります」「フリルTワンピースなら着られそう」といった声が寄せられています。