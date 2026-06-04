お気に入りのお酒やフードを自由に持ち込める

「BEB5軽井沢（ベブ）by 星野リゾート」の「勝手にビアガーデン」では、パブリックスペース「TAMARIBA」に自分たちのお気に入りのお酒やフードを持ち込んで、自由に飲食を楽しむことができます。

夜風が心地よい「TAMARIBA」は24時間利用可能。時間を気にしなくていいのもうれしいポイントです。

宿の周辺には、豊富なクラフトビールやオリジナル商品を揃えるスーパー「ツルヤ軽井沢店」や、旬の食材を取り入れたデリが充実する「軽井沢星野エリア ハルニレテラス」など、買い出しにぴったりなスポットがたくさん！ 宿へ向かう道すがら、自分たちが気になるデリやドリンクを選んでくださいね。



館内の「BEBカフェ」では、ハーブの香りが食欲をそそるアヒージョや、ボリューム満点のソーセージ、スモーク信州サーモンなど、お酒が進むアイテムが多数ラインナップ。クラフトビールやジュースなどのドリンク類も充実していて、24時間いつでも購入することができます！ ビールやおつまみが足りなくなっても安心です。



スモーククッカーもレンタル可能

購入したデリや食材は、そのまま味わうだけでなく、セルフスモークでひと手間加えるのもおすすめ。卓上のスモーククッカーを使用することで、チーズやナッツに燻製の香りをプラスすることができます。いつものおつまみが、ワンランク上の味わいに！

レンタル料金は500円とリーズナブル。15〜21時まで利用できるので、ぜひチェックしてくださいね。



「勝手にビアガーデン」は、軽井沢星野エリア内の屋外スペースでも楽しむことができます。LEDランタンやラグなどがセットになった「ピクニックバスケット」1000円を片手に、森に囲まれた中庭やベンチなど、お気に入りの場所を自分たちで選べます。避暑地ならではの涼しい夜風を感じながら、思い思いの場所でルーズな時間を過ごしましょう。

夜が深まってきたら、パブリックスペース「TAMARIBA」へ移動して、しっとりと静かに語り合う夜長を満喫。軽井沢ならではの特別なビアガーデン、ぜひ体験してみてください！



■BEB5軽井沢（ベブ）by 星野リゾート「勝手にビアガーデン」

住所：長野県軽井沢町星野

TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）

時間：24時間（スモーククッカーの貸出のみ15〜21時）

料金：無料（飲食物は持ち込み制）

宿泊は別途、1泊9000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分

対象：宿泊者限定

予約：不要

●備品は一部数量限定です。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。