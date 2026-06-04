USJ¤Ë¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬½Ð¸½¡ª¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¡×¼ïùõÆØÈþ¡õ²¬ËÜ¿®É§¤¬¸ì¤ë¸«¤É¤³¤í¤È¤Ï
¥Ñ¡¼¥¯³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯5·î30Æü¤«¤é2027Ç¯1·î11Æü(½Ë)¤Î´ü´Ö¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛUSJ¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¥Ò¥ó¥á¥ë
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2026¡×¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡¢Ä¶Ë×Æþ·¿¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¯¡×¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¯ ¡ÁÄÉ²±¤ÎÎ¹¡Á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¡È¿©¡É¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢¼ï粼ÆØÈþ¤µ¤ó¤È²¬ËÜ¿®É§¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ò±é¤¸¤ë¼ï粼ÆØÈþ¤µ¤ó¤È¡¢¥Ò¥ó¥á¥ëÌò¤Î²¬ËÜ¿®É§¤µ¤ó¤¬³«²ñÀë¸À¤ò¤·¤¿¡£
Í¦¼Ô¥Ò¥ó¥á¥ë¤ÎÁü¤Èºé¤¸Ø¤ë²Ö¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«·¯¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤(¥Ò¥ó¥á¥ë)¡×¡¢¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡¢¥Ò¥ó¥á¥ë(¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó)¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£
¤Þ¤º¤Ï¼ï粼¤µ¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ä¿Í¤È¤Îå«¤¬¡¢¤É¤¦ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¯ ¡ÁÄÉ²±¤ÎÎ¹¡Á¡×¤òÂÎ¸³¤·¡¢¶¯¤¤Ë×Æþ´¶¤Ë´¶Æ°¡£¼ï粼¤µ¤ó¤Ï¡Ö´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ºÙ¤«¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤ä¡ÖËâË¡¤ò»È¤¨¤ëÂÎ¸³¡×¡¢¡ÖºÙ¤«¤ÊºÆ¸½ÅÙ¡×¤Ë´¶·ã¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¥Õ¥§¥ë¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²¬ËÜ¤µ¤ó¤â¡ÖºÇ½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢·úÊª¤ä·Ê¿§¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¢ËâË¡¤Î¤«¤«¤ë½Ö´Ö¤Î²»¤ä´Ä¶²»¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê±é½Ð¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡È²ÖÈª¤ò½Ð¤¹ËâË¡¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Â©¤òÆÝ¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ï粼¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¼ïÎà¤«¤ÎËâË¡¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤ËâË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ºîÃæ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÃÇÆ¬Âæ¤Î¥¢¥¦¥é¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢Éþ½¾¤µ¤»¤ëËâË¡¡Ö¥¢¥¼¥ê¥å¡¼¥¼¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¥¢¥¦¥éÍÍ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£²¿ÅÙ¤Ç¤â¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ß¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥É ¡ÁÄ»¤ÎËâÊª¤ÈÇÏ¼Ö¤ÎÎ¹¡Á¡×¤âÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¡£¼ÀÁö´¶¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤ä¡¢YOASOBI¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥Ë¥á1´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤âÎ®¤ì¡¢Êª¸ì¤ÈÆ°¤¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë±é½Ð¤Ë¶½Ê³¡£¡Ö1ÅÙ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¾è¤Ã¤ÆºÙ¤«¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ±»þ³«ºÅ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¥Õ¡¼¥É¤äÆâÁõ¤ËºîÉÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤ÏÅ¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿¨¤ì¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¤ÎÁõ¾þ¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¹¥¤¤ÊËâË¡¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¡È²ÖÈª¤ò½Ð¤¹ËâË¡¡É¤äÀïÆ®ËâË¡¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¸ì¤ê¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤ÏÆü¾ïÅª¤Ç¾¯¤·¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ËâË¡¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖUSJ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëËâË¡¡×¤ò¹Í¤¨¤ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤â¤¹¤°¶õÊ¢¤Ë¤Ê¤ëËâË¡¡×¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤¬¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤¯¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ì¤ëËâË¡¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
2027Ç¯10·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡Ú²«¶â¶¿ÊÔ¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤È¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¡ÖºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÆþ¤ê¸ý¤ËºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Áó·îÁð¤Î²ÖÈª¤Î±ÇÁü¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¡Ö¿»¤í¤¦¡¢¤³¤ÎËÁ¸±¤Ë¡×¤ÎÀ¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤¬¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡Ö³«Ëë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¡¢³«ËëÀë¸À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼•¥¦¥©¡¼¥¯ ¡ÁÄÉ²±¤ÎÎ¹¡Á¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î30Æü¡Á2027Ç¯1·î11Æü(½Ë)
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶èºùÅç2-1-33
ÅÅÏÃ¡§0570-20-0606(¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼)
»þ´Ö¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
ÎÁ¶â¡§1¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹Âç¿Í(12ºÐ°Ê¾å)8600±ß¡Á¡¢»Ò¤É¤â(4¡Á11ºÐ)5600±ß¡Á¡¢¥·¥Ë¥¢(65ºÐ°Ê¾å)7700±ß¡Á
Ãó¼Ö¾ì¡§2800Âæ¡£ÉáÄÌ¼Ö2600±ß¡Á/1Æü¢¨Æü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJR¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥·¥Æ¥£±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬ ¡Ú¼Ö¡Ûºå¿À¹âÂ®ÏÑ´ßÀþ¤ÎËÌ¹ÁJCT¤òÊ¬´ô¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥·¥Æ¥£½Ð¸ý¤«¤é¤¹¤°
(C)»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
TM & (C)2026 Universal Studios. All rights reserved.
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡áÆóÌÚÈËÈþ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛUSJ¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¥Ò¥ó¥á¥ë
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2026¡×¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡¢Ä¶Ë×Æþ·¿¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¯¡×¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¯ ¡ÁÄÉ²±¤ÎÎ¹¡Á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¡È¿©¡É¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢¼ï粼ÆØÈþ¤µ¤ó¤È²¬ËÜ¿®É§¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ò±é¤¸¤ë¼ï粼ÆØÈþ¤µ¤ó¤È¡¢¥Ò¥ó¥á¥ëÌò¤Î²¬ËÜ¿®É§¤µ¤ó¤¬³«²ñÀë¸À¤ò¤·¤¿¡£
Í¦¼Ô¥Ò¥ó¥á¥ë¤ÎÁü¤Èºé¤¸Ø¤ë²Ö¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«·¯¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤(¥Ò¥ó¥á¥ë)¡×¡¢¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡¢¥Ò¥ó¥á¥ë(¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó)¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£
¤Þ¤º¤Ï¼ï粼¤µ¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ä¿Í¤È¤Îå«¤¬¡¢¤É¤¦ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¯ ¡ÁÄÉ²±¤ÎÎ¹¡Á¡×¤òÂÎ¸³¤·¡¢¶¯¤¤Ë×Æþ´¶¤Ë´¶Æ°¡£¼ï粼¤µ¤ó¤Ï¡Ö´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ºÙ¤«¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤ä¡ÖËâË¡¤ò»È¤¨¤ëÂÎ¸³¡×¡¢¡ÖºÙ¤«¤ÊºÆ¸½ÅÙ¡×¤Ë´¶·ã¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¥Õ¥§¥ë¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²¬ËÜ¤µ¤ó¤â¡ÖºÇ½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢·úÊª¤ä·Ê¿§¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¢ËâË¡¤Î¤«¤«¤ë½Ö´Ö¤Î²»¤ä´Ä¶²»¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê±é½Ð¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡È²ÖÈª¤ò½Ð¤¹ËâË¡¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Â©¤òÆÝ¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ï粼¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¼ïÎà¤«¤ÎËâË¡¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤ËâË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ºîÃæ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÃÇÆ¬Âæ¤Î¥¢¥¦¥é¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢Éþ½¾¤µ¤»¤ëËâË¡¡Ö¥¢¥¼¥ê¥å¡¼¥¼¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¥¢¥¦¥éÍÍ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£²¿ÅÙ¤Ç¤â¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ß¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥É ¡ÁÄ»¤ÎËâÊª¤ÈÇÏ¼Ö¤ÎÎ¹¡Á¡×¤âÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¡£¼ÀÁö´¶¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤ä¡¢YOASOBI¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥Ë¥á1´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤âÎ®¤ì¡¢Êª¸ì¤ÈÆ°¤¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë±é½Ð¤Ë¶½Ê³¡£¡Ö1ÅÙ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¾è¤Ã¤ÆºÙ¤«¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ±»þ³«ºÅ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¥Õ¡¼¥É¤äÆâÁõ¤ËºîÉÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤ÏÅ¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿¨¤ì¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¤ÎÁõ¾þ¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¹¥¤¤ÊËâË¡¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¡È²ÖÈª¤ò½Ð¤¹ËâË¡¡É¤äÀïÆ®ËâË¡¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¸ì¤ê¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤ÏÆü¾ïÅª¤Ç¾¯¤·¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ËâË¡¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖUSJ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëËâË¡¡×¤ò¹Í¤¨¤ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤â¤¹¤°¶õÊ¢¤Ë¤Ê¤ëËâË¡¡×¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤¬¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤¯¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ì¤ëËâË¡¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
2027Ç¯10·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡Ú²«¶â¶¿ÊÔ¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤È¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¡ÖºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÆþ¤ê¸ý¤ËºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Áó·îÁð¤Î²ÖÈª¤Î±ÇÁü¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¡Ö¿»¤í¤¦¡¢¤³¤ÎËÁ¸±¤Ë¡×¤ÎÀ¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¼ï粼¤µ¤ó¤¬¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡Ö³«Ëë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¡¢³«ËëÀë¸À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼•¥¦¥©¡¼¥¯ ¡ÁÄÉ²±¤ÎÎ¹¡Á¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î30Æü¡Á2027Ç¯1·î11Æü(½Ë)
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶èºùÅç2-1-33
ÅÅÏÃ¡§0570-20-0606(¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼)
»þ´Ö¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
ÎÁ¶â¡§1¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹Âç¿Í(12ºÐ°Ê¾å)8600±ß¡Á¡¢»Ò¤É¤â(4¡Á11ºÐ)5600±ß¡Á¡¢¥·¥Ë¥¢(65ºÐ°Ê¾å)7700±ß¡Á
Ãó¼Ö¾ì¡§2800Âæ¡£ÉáÄÌ¼Ö2600±ß¡Á/1Æü¢¨Æü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJR¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥·¥Æ¥£±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬ ¡Ú¼Ö¡Ûºå¿À¹âÂ®ÏÑ´ßÀþ¤ÎËÌ¹ÁJCT¤òÊ¬´ô¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥·¥Æ¥£½Ð¸ý¤«¤é¤¹¤°
(C)»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
TM & (C)2026 Universal Studios. All rights reserved.
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡áÆóÌÚÈËÈþ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£