6月1日、タレントでモデルのゆきぽよが自身のInstagramを更新。宮古島旅行中の水着ショットとすっぴん姿を披露し、その変わらぬ美貌と抜群のスタイルに注目が集まっている。

ゆきぽよは《2日目からはすっぴんで》とコメントを添え、3枚の写真を投稿した。宮古島の透き通る海を背景に撮影されたショットでは、夏らしい爽やかな雰囲気を漂わせている。

「特に1枚目の写真は顔をあえて写さず、上半身から腰回りにかけてを大胆に切り取った構図となっていました。ゆきぽよさんが着用していたのは、水色をベースに赤いさくらんぼ柄が散りばめられたビキニです。首元やサイドには鮮やかな赤色のリボンがあしらわれており、ポップで可愛らしいデザインながらも、大人っぽさを感じさせる一着でした。引き締まったウエストや健康的なボディラインが際立っており、宮古島の青い海との相性も抜群でしたね」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、

《身体の線がとても綺麗ですね》

《え、すっぴんがこれ！？》

といった声が上がっている。

ゆきぽよは5月30日から宮古島旅行の様子を投稿しており、《何も考えなくていいここが好き》と綴るなど、現地での時間を満喫している様子を伝えていた。今回の投稿では、海ではしゃぎ過ぎてネイルが取れてしまったと、飾らない素顔ものぞかせている。

「さらに2枚目と3枚目では、メイクをしていないすっぴん姿も公開しました。ギャルタレントとして知られるゆきぽよさんですが、ナチュラルな表情でも整った目鼻立ちは健在。普段の華やかなイメージとは異なる柔らかな雰囲気で、そのギャップも魅力の一つといえるでしょう」（同前）

ゆきぽよといえば、2021年の『週刊文春』で知人男性の薬物事件をめぐる報道がされ、大きな注目を集めた過去がある。

「報道された知人男性はコカイン使用の疑いで逮捕されていました。その男性が過去にゆきぽよさんの自宅へ出入りしていたことや、ゆきぽよさんの自宅で倒れ救急搬送されたことがあったと報じられたため、交友関係にも注目が集まりました。ただ、ゆきぽよさん本人が薬物事件に関与した事実は確認されておらず、逮捕や書類送検などの処分を受けたこともありません。それでもイメージへの影響は大きく、当時はテレビ出演が激減しました」（同前）

事実上の活動停滞を経験したものの、近年は女優業にも活動の幅を広げており、縦型ショートドラマアプリ「BUMP」で5月14日から配信されている『この結婚、期限付き〜パン屋の私が溺愛御曹司の妻！？〜』に出演するなど新たな挑戦も続けている。

宮古島で見せた自然体の姿からは、充実した近況がファンにも伝わったことだろう。