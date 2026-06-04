七里ヶ浜の海を見ながら佐島のしらすピッツァを堪能　南イタリアの旅気分を味わえる鎌倉の名店

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、鎌倉・七里ヶ浜のピッツェリア店『Casa Paradisosul Mare!!』です。

【2021年12月OPEN】旅する気分を味わう眺めのいい海の街のピッツェリア

美しい海岸線が続き、晴れた日には海の向こうに富士山が浮かぶ鎌倉・七里ヶ浜。駅を降りた瞬間から、気持ちのいい風が吹いている。

日本のアマルフィとも言われるこの地に、人気店『トラットリア築地パラディーゾ』がピッツェリアを開いた。店の扉を開けると視界が一気に開け、ガラス越しに海が広がっている。

ピッツァ窯の前に立つ店主・久野貴之さんは、南イタリアのシンプルで力強い料理に魅せられた料理人である。

「ピッツァはナポリの味が一番。だからそこはブレません」と言い切る。

大切にしているのは、生地の水分をきちんと飛ばし、焼き切ること。軽やかな口当たりには、その確かな火入れを感じさせる。

春に登場するのは、ナポリ名物のしらすのピッツァ。東京でも珍しくないメニューだが、目の前の海で獲れたしらすを使えるのは強み。

佐島の釜揚げしらすのピッツァ2600円

『Casa Paradisosul Mare!!（カーサ パラディーゾ スルマーレ）』佐島の釜揚げしらすのピッツァ 2600円 トマトソース、ニンニク、チェリートマトに、地元・佐島港で水揚げされたしらすをたっぷり。しらすはしっかり火を入れて旨みを凝縮させている

他にも、地元の魚介を使った料理が並び、まさに海の街ならではのご馳走が味わえる。晴れた日なら、太陽が降り注ぐテラスで昼飲みも最高。まさに南イタリアを旅する気分だ！

『Casa Paradisosul Mare!!（カーサ パラディーゾ スルマーレ）』左から、店長 石綿伸章さん、ホール 大道太郎さん、店主 久野貴之さん

店長：石綿伸章さん、ホール：大道太郎さん、店主：久野貴之さん「海を見ながら食べるピッツァは最高ですよ！」

『Casa Paradisosul Mare!!（カーサ パラディーゾ スルマーレ）』店内はどの席からも窓越しに海が見渡せる

鎌倉・七里ヶ浜『Casa Paradisosul Mare!!（カーサ パラディーゾ スルマーレ）』

［店名］『Casa Paradisosul Mare!!（カーサ パラディーゾ スルマーレ）』

［住所］神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-4-11トライアングル七里ガ浜1B

［電話］046-731-3950

［営業時間］12時〜20時（19時LO）、土・日・祝は〜21時（20時LO）※季節により変動あり

［休日］火、祝日の場合変更あり

［交通］江ノ島電鉄線・七里ヶ浜駅出口から徒歩3分

※17時以降は席料あり、1名テーブル500円、テラス700円。小学生未満の子供入店不可

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、春の味覚たっぷり！スルメイカのピッツァの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】スルメイカに菜の花、からすみ 春の味覚がどっさりピッツァ（13枚）