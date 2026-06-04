【社内政治】二流は「上司からの評価」を大事にする。では、一流は？
評価が低い人は、能力が低いのではない。「評価につながる行動」を知らないだけだ。
たとえば、上司の期待に応えようと、誰よりも早く動き、丁寧に仕事を仕上げる。多くの人は「上司に評価されれば十分」と考えているが、実際にはその前提が間違っている可能性がある。815社・17万3000人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏によれば、評価される人ほど、直属の上司に気に入られる努力はそれほどしないという。
では、評価を得るにはいったい何が必要なのか。「もっと早く知りたかった」「大学生の娘に渡しました」などの声が集まる同氏の著書『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）から、「職場で評価されている人の意識の差」を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
二流の人は「上司からの評価」だけ考える
上司の指示にはすぐ対応する。
頼まれた仕事は丁寧に仕上げる。
報告・連絡・相談も欠かさない。
それでも評価されない。
それでも、大きな仕事は回ってこない。
そんな状態に心当たりはないだろうか。
多くの人は、「上司に評価されれば出世できる」と考えている。
だからこそ、上司の顔色をうかがい、上司にとって都合のいい仕事を優先する。
だが、この努力、実はかなりの確率で“無駄”になっている。
なぜなら、あなたの評価を最終的に決めているのは、その上司ではないからだ。
一流たちは「上司の上司」をチェックしている
一方で、職場で信頼され、評価される「一流」たちは、まったく別の行動をとる。
『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』という本には、こう書いてある。
多くの人は、自分の上司に満足してもらうことが大事だと考えます。ですが組織を冷静に見ると、上司の評価を最終的に決めているのは、さらにその上の層です。
どれだけ直属の上司と良好な関係を築いても、その上の層に存在を認識されていなければ、大きなプロジェクトや抜擢の話は生まれにくい。期待されている人たちは、この構造をよくわかっているのです。
――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より
彼らは二階層上の上司の発言や言葉遣いを観察し、言葉の変化から、関心や価値観の方向性を読み取っている。
実際、二階層上の上司の発言や関心事を継続的にメモしていた社員は、18か月以内の抜擢率が平均で約2倍に高まっていたそうだ。
上司の上司が満足すれば、上司も助かる。
結果として、チーム全体が前に進む。
その延長線上に、自分の評価がある。
仕事ができる人は、この事実を肌感覚で理解しているのだ。
『会社から期待されている人の習慣115』には、周囲の信頼を得て、人生を変えるチャンスをつかむための115の習慣が収められている。
「私はもっと評価されていいはず」と感じている人は、多くの気づきが得られるだろう。
（本稿は、書籍『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』の一部を引用したオリジナル記事です）
株式会社クロスリバー 代表取締役社長
日系通信会社や外資ベンチャーなどを経て2005年にマイクロソフト米国本社へ入社。その後、日本マイクロソフトの役員としてExcelやPowerPointなどの事業責任者を務める。2017年には週休3日・複業を実践する会社、株式会社クロスリバーを設立し、800社以上の働き方改革を支援。年300回以上提供する企業向けオンライン講座の受講者満足度は平均96％、行動に移す受講者は95％以上。著書は『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（クロスメディア・パブリッシング）や、『AI分析でわかった トップ5%社員の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）など33冊、累計130万部。NHK、TBS、テレビ東京、PIVOT、NewsPicksやReHacQなどメディア出演多数。