評価が低い人は、能力が低いのではない。「評価につながる行動」を知らないだけだ。

たとえば、上司の期待に応えようと、誰よりも早く動き、丁寧に仕事を仕上げる。多くの人は「上司に評価されれば十分」と考えているが、実際にはその前提が間違っている可能性がある。815社・17万3000人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏によれば、評価される人ほど、直属の上司に気に入られる努力はそれほどしないという。

では、評価を得るにはいったい何が必要なのか。「もっと早く知りたかった」「大学生の娘に渡しました」などの声が集まる同氏の著書 『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』 （ダイヤモンド社）から、「職場で評価されている人の意識の差」を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

二流の人は「上司からの評価」だけ考える

上司の指示にはすぐ対応する。

頼まれた仕事は丁寧に仕上げる。

報告・連絡・相談も欠かさない。

それでも評価されない。

それでも、大きな仕事は回ってこない。

そんな状態に心当たりはないだろうか。

多くの人は、「上司に評価されれば出世できる」と考えている。

だからこそ、上司の顔色をうかがい、上司にとって都合のいい仕事を優先する。

だが、この努力、実はかなりの確率で“無駄”になっている。

なぜなら、あなたの評価を最終的に決めているのは、その上司ではないからだ。

一流たちは「上司の上司」をチェックしている

一方で、職場で信頼され、評価される「一流」たちは、まったく別の行動をとる。

『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』という本には、こう書いてある。

彼らは二階層上の上司の発言や言葉遣いを観察し、言葉の変化から、関心や価値観の方向性を読み取っている。

実際、二階層上の上司の発言や関心事を継続的にメモしていた社員は、18か月以内の抜擢率が平均で約2倍に高まっていたそうだ。

上司の上司が満足すれば、上司も助かる。

結果として、チーム全体が前に進む。

その延長線上に、自分の評価がある。

仕事ができる人は、この事実を肌感覚で理解しているのだ。

『会社から期待されている人の習慣115』には、周囲の信頼を得て、人生を変えるチャンスをつかむための115の習慣が収められている。

「私はもっと評価されていいはず」と感じている人は、多くの気づきが得られるだろう。