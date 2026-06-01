タレント、ミュージシャン、女優などマルチに活躍する“あのちゃん”ことあのが5月30日にXを更新し、プライベートショットを披露し話題を集めている。

「あのさんは《コレちゃん会えたシール交換できた》のメッセージとともに、ミュージシャンのコレサワさんとの2ショットを披露しています。場所は音楽ロックフェスイベント『METROCK2026』の大阪会場でのステージ裏と見られます。

あのさんは “ano” 名義で30日のステージに出演しました。青空の下で楽しそうにはしゃぐショットもアップされています。31日のInstagramでも同様のメッセージをポストしています」（スポーツ紙記者）

X上では、《激しくもカッコいいライブとのギャップが萌える可愛いさ》《尊い…！どちらのパフォーマンスもさいこうでした》といった称賛の声が相次いでいるが、《紗理奈に嫌われててもコレサワに好かれてるあのちゃん、最強過ぎない?!》と一連の騒動を絡めたツッコミも聞かれる。

やはり、5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）での発言に端を発した騒動が気になるネットユーザーは多そうだ。

「あのさんが番組内で嫌いな芸能人として鈴木さんの名前をあげ、これに鈴木さんがInstagramのストーリーズで《普通にいじめやん》と反応して問題となりました。

あのさんと鈴木さんの双方の事務所が声明を出す事態となり、5月28日にはテレビ朝日が6月15日をもって番組を終了すると発表しています。

あのさんは23日のXで、自分にとって不本意な発言や演出を求められたと苦言を呈し、番組降板を示唆していました。番組終了が発表されて以降も、騒動には沈黙を守ったままです」（エンタメ系ライター）

5月29日には、あのと鈴木が共演した他局の番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）がオンエア。あのは放送後のXで《番組見てくれた人ありがとうございました。明日はメトロック！からのツアー何卒宜しゅう。正直楽しみでしょうがねぇだね》とポストしている。

「3月からあのさんは全国のホールを回るツアーをおこなっています。5月30日のメトロック出演に続き、翌31日はグランキューブ大阪で公演。9月4日には東京ガーデンシアターでの追加公演も決定しています。現在のモードは完全に “ミュージシャン” であり、冠バラエティ番組をめぐるゴタゴタも意に介していないのかもしれません」（前出・同）

ただ、一連の騒動は注目度も高いだけに、多くのファンが番組終了に関する何かしらのコメントを求めているのは確かだろう。