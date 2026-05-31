¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¡È¾®¤µ¤Ê¡ÉFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª 1¥È¥óÌ¤Ëþ¤Î¡ÖÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ë¡È6Â®MT¡ÉÅëºÜ¡ª ¤·¤«¤â¡È4¿Í¾è¤ê¡É¤Ç¼ÂÍÑÅª¤ÊËÜ³Ê¡Ö¾®·¿¥¯¡¼¥Ú¡×¡ª ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡ÖS-FR¡×¤È¤Ï¡ª
¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¡È¾®¤µ¤Ê¡ÉFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ä¼ÖÎ¾¤ÎÂç·¿²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¼ê·Ú¤Ë±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¾ï¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤â¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¤±¤Î¾®·¿FR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¡È¾®¤µ¤Ê¡ÉFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê32Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢2015Ç¯¤Î¡ÖÂè44²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿4¿Í¾è¤ê¥¯¡¼¥Ú¤Î¡ÖS-FR¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤ËÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖS-FR¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡S-FR¤Ï¡¢±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÆü¾ïÅª¤ÊÂ®ÅÙ°è¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤ÎÀ£Ë¡¤Ï¡¢Á´Ä¹3990mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1320mm¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡£
¡¡¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1¥È¥ó¤òÀÚ¤ëÈó¾ï¤Ë·ÚÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¸åÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î²¦Æ»¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú²÷¤ÇÁÇÄ¾¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âS-FR¤ÏÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È´Ý·¿¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤«¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä800¡ÊÄÌ¾Î¥è¥¿¥Ï¥Á¡Ë¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Áõ¾þ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±¿Å¾Áàºî¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³Æ¼ï¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï6Â®MT¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¤é¤Î¼êÂ¤Çµ¡³£¤òÁà¤ë¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î´î¤Ó¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎS-FR¤Î»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÉñÂæ¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Àè½Ò¤ÎS-FR¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÁö¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿²á·ã¤Ê¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÁ´¿È¤òÉðÁõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏÂç·¿¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤È¶õµ¤¤òÀ°Î®¤¹¤ë¥«¥Ê¡¼¥É¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤È¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤òÁõÈ÷¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Ë¼ÖÂÎ¤òÏ©ÌÌ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º¸±¦¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÏÂç¤¤¯³°Â¦¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Á´Éý¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤è¤ê40mm¹¤¤1735mm¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ö¹â¤â¤µ¤é¤ËÄã¤¯Íî¤È¤µ¤ì¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼ÆÃÍ¤ÎÃÏ¤òÇç¤¦¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÎäµÑ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ã±¤Ê¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¶õÎÏÀÇ½¤ÈÎäµÑµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö86¡Ê¸½ºß¤ÎGR86¡Ë¡×¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Î¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢S-FR¤Î»ÔÈÎ²½¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬S-FR¤ÎÈ¯ÇäÆü¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î½Ì¾®¤ä³«È¯¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ÔÈÎ²½¤Î·×²è¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤ÆS-FR¤ÈS-FR¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¸¸¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊFR¼Ö¤È¤¤¤¦¡¢¼«Æ°¼Ö¤òÁà¤ëº¬¸»Åª¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥È¥è¥¿¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ºÆ¤Ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê·Ú¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£