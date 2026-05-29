ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、これからの季節におすすめのアイテムとして「リネンブレンドイージーパンツ」を紹介しています。

【画像】履いている方が涼しい…？ ユニクロの楽ちんボトムス（8枚）

「涼しい」と話題の「リネンブレンドイージーパンツ」

公式アカウントは、「トレンドのワイドストレートシルエットで、やさしく清涼感のある風合い◎楽にきれい見えするのがうれしい」とコメントし、レディースの「リネンブレンドイージーパンツ」を紹介。

価格は2990円（以下、税込み）。「11 PINK」「30 NATURAL」「32 BEIGE」「36 BROWN」「50 LIGHT GREEN」「65 BLUE」「69 NAVY」の7色展開です。

ウエストは細幅なゴムで“楽ちん”かつすっきりとした印象で、ひもで調節が可能。ポケットは両側に付いています。素材感はリネンの表情はそのまま、レーヨンのなめらかさをブレンド。やわらかい着心地と、手入れのしやすさを両立しています。

同色の「リネンブレンドブラウス／ノースリーブ」（1990円）と合わせて、セットアップとして着用することもできます。

SNS上では、「めっちゃ涼しいです」「暑がりすぎて、真夏になるとこれしか履けなくなる」「ゴムがきつくなくて、ひもで縛れるから妊婦も履けそう」「履き心地よくて即買いしてしまった」「もう10月までこれで過ごす！」との声が上がっています。

「リネンブレンドイージーパンツ」はメンズサイズの展開もあります。価格は3990円で、「69 NAVY」「09 BLACK」「30 NATURAL」「32 BEIGE」「38 DARK BROWN」「57 OLIVE」の6色展開。

1000円高くなるものの、レディースよりも透けづらくスリムなシルエットのため、「私もこれ買った。おすすめ。ただし、レディースではなくメンズのリネンブレンドイージーパンツをおすすめする」という意見も見られます。

