ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは5月29日、期間限定の新アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～」のオープニングセレモニーを開催した。

「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～」は、5月30日より開始される超没入型ウォークスルー・アトラクション。フリーレンたちと一緒に物語に入り込み、心が癒されるような体験ができる。期間は2027年1月11日まで。

オープニングセレモニーでは、フリーレン役の種崎敦美さん、ヒンメル役の岡本信彦さんが登場。2人はUSJとの初コラボについて「初めて聞いたとき、どんなアトラクションになるんだろう」と思ったそう。またアトラクションも事前に体験しており、街並みや建物を含めてアニメの中に入っているような感覚になったり、フリーレンたちがリアルな背丈で目の前に登場することで、一緒に生きているような感覚にもなったという。

種崎敦美さん

岡本信彦さん

また体験中、種崎さんはフリーレンの旅を振り返るシーンのなかで涙が出そうになったという。実際に魔法を使える場所もあり、「目も耳も、ぜんぶが喜んでいます！」と語った。岡本さんはとくにヒンメルの像がある部屋が感動したそう。花畑が広がる場面では、「綺麗だ、というヒンメルのセリフがありますが、みんなも同じ気持ちになると思います」と伝えた。

USJでは本アトラクションのほか、ストーリー・ライド「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド ～鳥の魔物と馬車の旅～」とテーマレストラン「葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～」も開催予定となっている。

セレモニーはヒンメル像の前で開催された

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

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