【キン肉マン】完璧超人始祖編アニメ全23話をYouTube期間限定配信決定！

キン肉マンの日を記念して、『キン肉マン』完璧超人始祖編のアニメ全23話を、YouTubeにて期間限定配信することが決定した。



原作の『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。シリーズ累計は7700万部を突破している大人気コミックで、現在最新刊となる92巻が発売中。

キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人のキン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語であり、アニメは1983年より放送され、大ブームになったキンケシは1.8億体以上を販売した人気シリーズである。

アニメ新シリーズでは、キン肉星王位争奪編の続きとなる、原作でも屈指の人気を誇る完璧超人始祖編をProduction I.Gが手がけ、キン肉マン役は宮野真守、キン肉真弓とプリンス・カメハメ役を神谷明が担当し、これまでに2シーズン放送配信されている。



このたび、YouTubeキン肉マンチャンネルにて、アニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編Season1&2全23話が順次配信されることが決定した。初回となる第0話から第5話は、キン肉マンの日である5月29日（金）より配信となり、各回のアーカイブは2週間。

新シリーズ本編がYouTubeで公開されるのは今回が初となる。