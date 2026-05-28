【Amazon スマイルSale】New Balanceのスニーカーやサンダルが最大48%オフに

Amazon スマイルSaleから、通学や通勤にもおすすめのニューバランスのシューズをご紹介。サンダルもセールになっているので、夏に向けて揃えておきませんか？

スポーティな装いに高級感を演出。人気の530シリーズ

丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の現行モデル

スニーカーライクな履き心地の定番サンダル「750 Strap Sandal v2」

足元の衝撃を緩衝し、一日履いても疲れにくいシャワーサンダル

見た目も履き心地も両立。お揃いコーデも可能なモデル「CM996／U996」

快適な軽さと柔らかなライド感を提供する「M411」

幅広で歩きやすいウォーキングシューズ「MW880」

スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」

約240gと軽量設計ながら、耐久性を備えた一足

クッション性に優れたランニングシューズ「Fresh Foam 520 v9」

Eワイドサイズで足になじむウォーキングシューズ

水陸両用で使えるキッズ用のサマーシューズ「208」11.0〜16.5cmサイズ

面ファスナーで脱ぎ履きしやすいキッズサンダル 17.0〜25.0cm

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