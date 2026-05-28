ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、「今月のグルメ〜6月〜」と題して、新商品「夏野菜のバターチキンカレー包み焼きハンバーグ」と「夏野菜とチリコンカンのチーズ焼き」の2種類を6月1日から期間限定で販売します。

【画像】タコスになっちゃう「夏野菜とチリコンカンのチーズ焼き」もおいしそう！

夏野菜のバターチキンカレー包み焼きハンバーグは、パプリカなどの夏野菜やジューシーなチキンが入ったバターチキンカレーを特製「包み焼きハンバーグ」と合わせた商品です。バターチキンカレーは、ハチミツを加えて、まろやかでコクのある味わいに仕上げています。価格は1419円（以下、税込み）です。

一方の野菜とチリコンカンのチーズ焼きは、パプリカやオクラなどの夏野菜とピリ辛なチリビーンズを合わせたメニューで539円。チェダーチーズソースのコクとチリコンカンのスパイシーさが合わさった味わい。「トルティーヤ」（165円）を追加注文するとタコスのように食べられるということです。