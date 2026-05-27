【ちびまる子ちゃん＆コジコジ】JR東海とコラボ！ ちょっといい旅、はじまるよ。
『ちびまる子ちゃん』・『コジコジ』と、JR東海リテイリング・プラスとのコラボレーションによる「まる子とコジコジコラボキャンペーン ―ちょっといい旅はじまるよ。―」が、2026年6月9日（火）から7月6日（月）まで開催される。
＞＞＞描き下ろしイラストやお弁当、グッズをチェック！（写真16点）
さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品。 1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎える。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版された。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けている。
またさくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めている。
「まる子とコジコジコラボキャンペーン ―ちょっといい旅はじまるよ。―」では、キャンペーン限定の描き下ろしデザインを使用したコジコジとのコラボ駅弁・オリジナルグッズや、各キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・菓子パンが販売される。
「コジコジ駅弁」は、コジコジも「じゃあ全部 全部一番好き」とつい言ってしまうようなオリジナルメニューをご用意。コジコジカラーの3色ロールやコジコジイラスト付きの魚肉シート入り。パッケージデザイン・箸袋・お品書きは、本キャンペーン限定のオリジナル仕様だ。さらにノベルティとして、描き下ろしデザインを使用したオリジナルクリアファイル（A6サイズ・全5種）がランダムで1枚封入される。
また、ちびまる子ちゃん・コジコジのキャラクターをイメージしたメニュー・オリジナルラベルを貼付した限定商品が登場。日々の食事のおともや、電車での旅のおともにぴったりなラインナップとなっている。ミニ巾着やアクリルキーホルダーなど、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも注目だ。
まるちゃんやコジコジと、ちょっといい旅を楽しもう。
＞＞＞描き下ろしイラストやお弁当、グッズをチェック！（写真16点）
さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品。 1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎える。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版された。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けている。
「まる子とコジコジコラボキャンペーン ―ちょっといい旅はじまるよ。―」では、キャンペーン限定の描き下ろしデザインを使用したコジコジとのコラボ駅弁・オリジナルグッズや、各キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・菓子パンが販売される。
「コジコジ駅弁」は、コジコジも「じゃあ全部 全部一番好き」とつい言ってしまうようなオリジナルメニューをご用意。コジコジカラーの3色ロールやコジコジイラスト付きの魚肉シート入り。パッケージデザイン・箸袋・お品書きは、本キャンペーン限定のオリジナル仕様だ。さらにノベルティとして、描き下ろしデザインを使用したオリジナルクリアファイル（A6サイズ・全5種）がランダムで1枚封入される。
また、ちびまる子ちゃん・コジコジのキャラクターをイメージしたメニュー・オリジナルラベルを貼付した限定商品が登場。日々の食事のおともや、電車での旅のおともにぴったりなラインナップとなっている。ミニ巾着やアクリルキーホルダーなど、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも注目だ。
まるちゃんやコジコジと、ちょっといい旅を楽しもう。
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