【モンチッチ】吸水速乾タオルとヘアターバンでお風呂上がりも一緒！
大人気キャラクター「モンチッチ」をデザインした「モンチッチCOLORS」シリーズより、「吸水速乾タオルキャップ」と「ヘアターバン」が登場する。
『モンチッチ』は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ。
体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしまし、その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは大人気となった。
お風呂上がりの髪から滴る水滴や、ドライヤーの時間の長さにお悩みではありませんか。
「モンチッチCOLORS」の吸水速乾タオルキャップとヘアターバンは、そんな日常の不便を解決するアイテムだ。
吸水性に優れた素材を使用し、濡れた髪の水分を素早く吸収するため、ドライヤーの時間を短縮できる。
ふんわりとした柔らかな肌触りで、優しくフィットします。
明るい印象のピンク、パープル、イエローの3色展開で、それぞれに「モンチッチ」の顔が大きくデザインされています。
＞＞＞タオルキャップとヘアターバンをチェック！（写真7点）
（C）2026 Sekiguchi Co.,Ltd.
『モンチッチ』は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ。
体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしまし、その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは大人気となった。
「モンチッチCOLORS」の吸水速乾タオルキャップとヘアターバンは、そんな日常の不便を解決するアイテムだ。
吸水性に優れた素材を使用し、濡れた髪の水分を素早く吸収するため、ドライヤーの時間を短縮できる。
ふんわりとした柔らかな肌触りで、優しくフィットします。
明るい印象のピンク、パープル、イエローの3色展開で、それぞれに「モンチッチ」の顔が大きくデザインされています。
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