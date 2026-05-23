歳を重ねると、毎年1kgずつ太りはじめたり、病気ではないけれど「なんとなく不調」に悩まされる人は多い。タレントMEGUMIもその一人。そんなMEGUMIが今回、本気のダイエットに挑戦。その結果、「正しくやせたらめちゃくちゃ体調がよくなった！」「今が一番元気！」という。本連載は、MEGUMIのダイエット法をまとめた本『わたしはこれでやせました』からMEGUMI流ダイエットのコツをお伝えします。MEGUMIが前作同様、自分のカラダを人体実験（！）のように使って試して、効いたものだけ教えます（構成／ダイヤモンド社・石塚理恵子）。

監修／医師 道下将太郎

ダイエットの疑問 「水」ってどうする？

ダイエットにも美容にも、水は欠かせません。

水はカラダにたまった老廃物を流してくれて、むくみ解消、便秘予防にもつながるので、1日かけてチョコチョコ飲むようにしています。

やせてる人はみんな水を飲んでいる

マッサージが終わると「お水をたくさん飲んで」と言われますよね？

よどみないカラダをつくるには、血流をよくして、不要なものを外に出すのが基本です。

1日どのくらいとればいいのか？

1日にとる水分の目安は2リットル。

ただ食事でも水分はとれるので、私は純粋な「水」は、「1日1.5リットル」とっています。

「硬水」は飲みづらい

昔は「硬水」がやせると言われて流行ったけれど、硬水は飲みづらいので、私は女優の友人から教わった「軟水」を飲んでいます。

私が飲んでいる軟水はpHもほぼ中性で飲みやすく、「なんでもいい」ではなく「これ！」と決めると水を飲むのも楽しくなります。

「炭酸水」も味方につける

強烈におなかがすいたときは、「炭酸水」が強力な味方になります。

飲むだけで空腹がまぎれるし、レモンを搾るだけですごくおいしく満足感もある。

外で飲みたいときは、強炭酸で味がおいしいレモン味のものを探し求めて飲んでいます。

（本稿は「わたしはこれでやせました』からの編集記事です。本では「商品名」や「価格」なども、具体的に紹介しています）

『わたしはこれでやせました』監修

道下将太郎（みちした・しょうたろう）

医師

東京慈恵会医科大学医学部卒業後、同附属病院脳神経外科医局にて臨床経験を積む。医療の現場で感じた課題を背景に、「予防医療の民主化」を掲げ、2022年に予防医療クリニックAFRODE CLINICを表参道で創業。他に無添加グルテンフリーレストランや、科学的根拠に基づく製品を展開するSECRET RECIPE、人間ドック事業など、薬や手術だけに依存しない新たな医療の形を創造している。