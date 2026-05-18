漫画家の「おっちゃん」さんの漫画「クレカ不正利用された話」が、Xで話題となっています。

【漫画】本編を読む

ある日、作者の携帯に、クレジットカード会社から「利用速報」のメールが届きました。いつものように目を通すと、そこには身に覚えのない利用履歴が。夫に聞いても分からず…という内容で、突然のトラブルに見舞われた体験談に、読者からは驚きの声が上がっています。

不正利用発覚後、待っていた“想定外の苦労”

おっちゃんさんは、Xやブログ「おっちゃんだもの」でエッセー漫画やレポート漫画などを発表しています。おっちゃんさんに作品について話を聞きました。

※この漫画「クレカ不正利用された話」シリーズは全8話で、この記事では第3話までをご紹介しています。続きはおっちゃんさんのXのアカウントから読むことができます。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

おっちゃんさん「2021年5月からです」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

おっちゃんさん「クレジットカードの不正利用にあい、大変な思いをしたので、注意喚起のつもりで描いてみました」

Q.最初に心当たりのない利用履歴を見たとき、どのようなことを思いましたか。

おっちゃんさん「同じ金額の通知が4つもきていたので、システムのバグか、何かの間違いかな…と思いました。でも、今まではそのようなことはなかったし、速報メールでも大体は心当たりのあるものばかりでした。このときは金額も大きかったので、『もしかしたら不正利用かもしれない』と感じて焦りました」

Q.普段から、カードの利用明細はまめに確認していたのでしょうか。

おっちゃんさん「時々見ていましたが、細かくはチェックしていませんでした。どちらかといえば、メールが来たときだけ、ざっと見ていました」

Q.カードが不正利用されたことで、一番大変だったのは何でしょうか。

おっちゃんさん「カードの番号が変わったことが大変でした。ECサイトのカード設定を変更して終わりだと思っていましたが、電子書籍サービスの引き落としができなくなってしまいました。案内に従って支払い方法を変更しようとしたものの、何度もエラーになってしまい、カスタマーサービスに電話してなんとかなった記憶があります」

Q.この出来事の後、カードの持ち方や登録先、通知設定、買い物の仕方などで変えたことはありますか。

おっちゃんさん「スキミング防止のカード入れを購入し、クレジットカードなどは全てそこに入れています。買い物についても、どうしても仕方がないとき以外は、使ったことのあるサイトから購入するようになり、新規でカード登録をする機会を減らすようになりました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

おっちゃんさん「同じく不正利用にあったことのある方から、私と似たような状況であったことを教えてもらいました。また、『ちょうど不正利用と思われる履歴があり、対応に困っていたので参考になった』というコメントもありました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

おっちゃんさん「レポート漫画を中心に、自身の知らないものをいろいろと体験して、読者の人に伝える取り組みができればと考えています。読んで満足するだけでなく、漫画がきっかけで行動してみたくなる人が増えたらいいな、と思っています」