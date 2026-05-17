ビーケー・ジャパン（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が350店舗を突破したことを記念して、対象のハンバーガー5種が300円引きになる「ワッパー 祭り」を5月18日から5日間限定で実施します。

【画像付き！】おっ！ 300円引きになる対象の5商品がコレです！

バーガーキングは、2019年5月末に全国で77店舗だった国内店舗数が約7年間で278店舗増加し2026年5月14日時点で355店舗に拡充。

300円引きになる対象の商品は、直火焼き100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた人気ナンバーワンメニュー「ワッパー チーズ」セット（通常価格1040円、以下、税込み）、直火焼き100％ビーフパティ100％ビーフパティを2枚重ねたボリューム感のある「ダブルワッパー チーズ」セット（通常価格1440円）、スモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイ BBQソース”を使用した「スモーキーBBQワッパー」セット（通常価格1020円）、焦がしネギと赤みそが隠し味のうまみあふれるテリヤキソースで仕上げた「テリヤキワッパー」セット（通常価格1020円）、トマトのコクとハラペーニョのキレのある辛味が特長の「特製スパイシーソース」を使用した「スパイシーワッパー」セット（通常価格1020円）の5種です。

「ワッパー 祭り」は同月22日までで、各日午後2時に開始。クーポンは公式アプリでダウンロードできます。店内飲食、テイクアウトどちらも利用が可能です。